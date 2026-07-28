रुद्रप्रयाग में डेंजर लेवल पर मां अलकनंदा, केदारनाथ यात्रा प्रभावित

रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने पूरे जनपद में हालात गंभीर बना दिए हैं. मां अलकनंदा नदी उफान पर है और कई स्थानों पर उसका जलस्तर खतरे के निशान के आसपास पहुंच गया है. बेलनी क्षेत्र में स्थापित भगवान शिव की विशाल प्रतिमा भी नदी के तेज बहाव में जलमग्न हो गई है, जिससे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है.

मां अलकनंदा नदी का पानी अब आवासीय क्षेत्रों के करीब तक पहुंचने लगा है. प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क रहने, नदी किनारे न जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील कर रहा है. जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता भी बढ़ गई है.

रुद्रप्रयाग जनपद के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित

लगातार हो रही बारिश को देखते हुए एहतियातन रुद्रप्रयाग जनपद के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. वहीं केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं.

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भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित

केदारनाथ हाईवे के काकड़ा के पास पहाड़ी से भारी चट्टान टूटकर हाईवे पर आ गिरी, जिससे मार्ग बाधित हो गया. खराब मौसम और लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा भी प्रभावित हुई है और यात्रा संचालन पर अस्थायी ब्रेक लगाना पड़ा है.

भारी बारिश के बीच प्रशासन की यात्रियों से खास अपील

वहीं प्रशासन पुलिस, SDRF और संबंधित विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. लोगों और यात्रियों से अपील की गई है कि बिना अत्यंत आवश्यक कारण यात्रा न करें तथा केवल प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचना और मौसम अपडेट के आधार पर ही आगे की योजना बनाएं.

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