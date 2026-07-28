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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडग्रेटर नोएडा: पुलिस चेक पोस्ट के पास मिली महिला की लाश, पति पर हत्या का आरोप

ग्रेटर नोएडा: पुलिस चेक पोस्ट के पास मिली महिला की लाश, पति पर हत्या का आरोप

Greater Noida News Hindi: दनकौर थाना क्षेत्र के भट्टा गांव में पुलिस चेक पोस्ट से चंद कदमों की दूरी पर महिला की लाश मिली है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 28 Jul 2026 11:30 AM (IST)
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ग्रेटर नोएडा में पुलिस चेक पोस्ट से चंद कदम की दूरी पर एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है, घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही मृतका के पति की थार गाड़ी पानी में डूबी हुई मिली है. मृतका ने पुलिस से बताया कि मथुरा से वापस लौटते वक्त गांव से पहले ही चेकपोस्ट के पास रजवाहे में अचानक गाड़ी संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी रजवाहे में चली गई. वह गाड़ी से बाहर कूद गया, लेकिन पत्नी गहरे पानी में डूब गई. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र के भट्टा गांव से सामने आया है, यहां रहने वाली एक महिला का शव रविवार देर रात गांव के रजवाहे में पुलिस चेकपोस्ट से चंद कदम की दूरी पर मिला है.  वहीं, महिला की लाश से कुछ कदम की दूरी पर पति की थार गाड़ी पानी में डूबी मिली है. पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

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मृतका के भाई ने जीजा पर लगाया हत्या का आरोप

उधर, मृतका के भाई ने अपने जीजा पर बहन की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. मृतका के भाई का आरोप है कि पति ने हत्या कर शव को रजवाहे में डालकर घटना को हादसे का रूप दिया है. भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन की हत्या की गई है, फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पत्नी से तलाक लेने की जिद पर अड़ा पति

खारोल गांव निवासी मृतका के भाई सोनू ने बताया कि करीब 6 साल पहले उसकी बहन रीना की शादी भट्टा गांव निवासी मोहित से हुई थी और दोनों को एक 5 साल का बेटा भी है. मृतका के भाई के अनुसार, रीना फोन कर उसे बताया कि उसका पति तलाक लेने की जिद पर अड़ा हुआ है, जबकि रीना के ससुराल के लोग इस से इनकार करते थे और सबकुछ ठीक बताते थे.

पुलिस ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई

पुलिस ने कहा कि रात्रि में सूचना मिली कि एक गाड़ी रजवाहे में गिर गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. गाड़ी को बाहर निकाला गया, जिसमें एक महिला घायल हो गई. महिला को अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी मौत हो गई. फिलहाल इस मामले में महिला के परिवार वालों की तरफ से शिकायत दी गई है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

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About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
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Published at : 28 Jul 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
Greater Noida News UP NEWS UP Police
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