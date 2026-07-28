पुलिस चेक पोस्ट के पास मिली महिला की लाश, पति पर हत्या का आरोप

ग्रेटर नोएडा में पुलिस चेक पोस्ट से चंद कदम की दूरी पर एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है, घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही मृतका के पति की थार गाड़ी पानी में डूबी हुई मिली है. मृतका ने पुलिस से बताया कि मथुरा से वापस लौटते वक्त गांव से पहले ही चेकपोस्ट के पास रजवाहे में अचानक गाड़ी संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी रजवाहे में चली गई. वह गाड़ी से बाहर कूद गया, लेकिन पत्नी गहरे पानी में डूब गई. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र के भट्टा गांव से सामने आया है, यहां रहने वाली एक महिला का शव रविवार देर रात गांव के रजवाहे में पुलिस चेकपोस्ट से चंद कदम की दूरी पर मिला है. वहीं, महिला की लाश से कुछ कदम की दूरी पर पति की थार गाड़ी पानी में डूबी मिली है. पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

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मृतका के भाई ने जीजा पर लगाया हत्या का आरोप

उधर, मृतका के भाई ने अपने जीजा पर बहन की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. मृतका के भाई का आरोप है कि पति ने हत्या कर शव को रजवाहे में डालकर घटना को हादसे का रूप दिया है. भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन की हत्या की गई है, फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पत्नी से तलाक लेने की जिद पर अड़ा पति

खारोल गांव निवासी मृतका के भाई सोनू ने बताया कि करीब 6 साल पहले उसकी बहन रीना की शादी भट्टा गांव निवासी मोहित से हुई थी और दोनों को एक 5 साल का बेटा भी है. मृतका के भाई के अनुसार, रीना फोन कर उसे बताया कि उसका पति तलाक लेने की जिद पर अड़ा हुआ है, जबकि रीना के ससुराल के लोग इस से इनकार करते थे और सबकुछ ठीक बताते थे.

पुलिस ने कहा जांच के बाद होगी कार्रवाई

पुलिस ने कहा कि रात्रि में सूचना मिली कि एक गाड़ी रजवाहे में गिर गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. गाड़ी को बाहर निकाला गया, जिसमें एक महिला घायल हो गई. महिला को अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी मौत हो गई. फिलहाल इस मामले में महिला के परिवार वालों की तरफ से शिकायत दी गई है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

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