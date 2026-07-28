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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: सीएम योगी ‘जनता दर्शन’ में लोगों को दिया भरोसा, बोले- 'परेशान कतई न हों, अपने अंदर की कला को निखारें'

UP News: सीएम योगी ‘जनता दर्शन’ में लोगों को दिया भरोसा, बोले- 'परेशान कतई न हों, अपने अंदर की कला को निखारें'

Lucknow News: सीएम योगी ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रम में शिरकत की. इस दौरान सीएम ने विभिन्न जनपदों से आए प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Edited By: Mohd Anas |  Updated at : 28 Jul 2026 11:07 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने कार्यक्रम के दौरान लोगो से कहा कि आप परेशान कतई न हों, सरकार हर उचित समस्या का निष्पक्ष समाधान कराएगी. उन्होंने ने अभिभावकों के साथ आए बच्चों से भी बातचीत की, उनकी पढ़ाई और रूचि के बारे में भी जाना, फिर सभी को चॉकलेट भी दी. 

इस दौरान सीएम योगी ने ‘जनता दर्शन’ में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं-शिकायतें सुनीं. उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि परेशान न हों, सबकी उचित समस्या पर प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी. उन्होंने ने मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि यहां आईं शिकायतों का निस्तारण और समस्याओं का समाधान शीघ्रता से कराया जाए.

अधिकारियों को निर्देश- समयसीमा के भीतर निष्पक्षता से कराएं निराकरण

सीएम योगी कार्यक्रम के दौरान  फरियादियों के पास पहुंचे और एक-एक कर उनके प्रार्थना पत्र लेते हुए शिकायतों व समस्याओं को सुना. उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा-परेशान न हों, सबकी उचित समस्या पर प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी. मुख्यमंत्री ने मौजूदा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि यहां आईं शिकायतों का निस्तारण और समस्याओं का समाधान शीघ्रता से कराया जाए. 

उन्होंने अलग-अलग मामलों से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया. साथ ही सभी का निस्तारण निष्पक्ष और समयबद्ध होना चाहिए. 

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अपराध व कब्जा की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश 

अपराध व जमीन पर जबरन कब्जा किए जाने संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए. इसके साथ ही इलाज के लिए आर्थिक मदद से जुड़े प्रार्थना पत्रों पर उन्होंने अस्पतालों के एस्टिमेट की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने को कहा. सीएम ने लोगों को आश्वस्त किया कि एस्टिमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी. 

मुख्यमंत्री ने बच्चों से पढ़ाई और उनकी रुचि के बारे में जाना 

बता दें कार्यक्रम के दौरान अभिभावकों के साथ कुछ बच्चे भी आए थे. मुख्यमंत्री ने इन बच्चों को दुलारा, उनसे पढ़ाई और रुचि के बारे में भी पूछा, फिर चॉकलेट के साथ आशीर्वाद दिया. सीएम ने बच्चों से कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करें. इसके साथ ही किसी अन्य विधा (खेल, गीत-संगीत, कला, नाट्य) आदि में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने भीतर की कला को निखारें.

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Published at : 28 Jul 2026 11:07 AM (IST)
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