ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरामपुर: CRPF कैंप पर हमले के दोषी मोहम्मद शरीफ की हत्या, हमलावरों ने मारी गोली

रामपुर: CRPF कैंप पर हमले के दोषी मोहम्मद शरीफ की हत्या, हमलावरों ने मारी गोली

CRPF कैंप पर हमले के मामले में मोहम्मद शरीफ साल साल की सजा काट चुका था और जेल से बाहर था. CRPF कैंप पर हमले में 7 जवान शहीद हो गए थे.

Written By : बाबर खान, रामपुर, उबैदुर्रहमान |  Updated at : 10 Nov 2026 09:21 PM (IST)
Preferred Sources

रामपुर CRPF कैंप पर हमले के मामले में दोषी करार दिए गए मोहम्मद शरीफ की हत्या कर दी गई. पुलिस के मुताबिक, अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मारी और मौके से फरार हो गए. थाना खजुरिया क्षेत्र में ये हत्या हुई जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. मोहम्मद शरीफ बदनपुरी का रहने वाला था. रामपुर CRPF कैंप पर 31 दिसंबर 2007-1 जनवरी 2008 की रात में हमला हुआ था. इस हमले में CRPF के 7 जवान हुए शहीद हो गए थे. एक रिक्शा चालक की भी मौत हुई थी. मोहम्मद शरीफ ने सीआरपीएफ कैंप अटैक मामले में 7 साल की सजा काट चुका था और और जेल से बाहर आ गया था.

पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है. गोली लगने के बाद शरीफ को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. साल 2019 में रामपुर की सत्र न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) ने मोहम्मद शरीफ को दोषी माना था और उसे मौत की सजा (फांसी) सुनाई थी.  

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: एक्सप्रेस-वे पर त्योहारों को लेकर अलर्ट, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द
UP: एक्सप्रेस-वे पर त्योहारों को लेकर अलर्ट, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार में डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़े परिषदीय स्कूल, 14988 में ICT लैब
योगी सरकार में डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़े परिषदीय स्कूल, 14988 में ICT लैब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
परीक्षा में पहले छात्रों की लर्निंग लेवल मजबूत करेगी योगी सरकार, होंगी शिक्षक संकुल बैठकें
परीक्षा में पहले छात्रों की लर्निंग लेवल मजबूत करेगी योगी सरकार, होंगी शिक्षक संकुल बैठकें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा: छेड़खानी की शिकायत पर किशोरी और मां-बहन को सरेआम पीटा
महोबा: छेड़खानी की शिकायत पर किशोरी और मां-बहन को सरेआम पीटा

हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी फांसी की सजा

इस फैसले के खिलाफ अपील करने पर अक्टूबर 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साक्ष्यों की कमी और कमियों के आधार पर मोहम्मद शरीफ की फांसी की सजा को रद्द कर दिया था. करीब एक साल पहले (नवंबर 2025 के आस-पास) जेल से छूटकर बाहर आया था और अपने गांव बदनपुरी में रह रहा था. 

सीआरपीएफ कैंप हमले मामले में रामपुर जिला अदालत ने पांच आरोपियों को सजा सुनाई थी. इनमें से चार को फांसी और एक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. आरोपी इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे. हाई कोर्ट ने पांचों की सजा का निरस्त कर दिया था. पांचों आरोपियों को सिर्फ आर्म्स एक्ट में दोषी माना था और 10 साल की सजा सुनाई थी.

हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर आरोपी 10 साल जेल में गुजार चुके हैं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए. हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को ये भी निर्देश दिए थे कि जांच में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करे.  

UP: एक्सप्रेस-वे पर त्योहारों को लेकर अलर्ट, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द

About the author बाबर खान, रामपुर

बाबर खान उत्तर प्रदेश के रामपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम की खबरों पर खास पकड़ है.
Read More
Published at : 10 Nov 2026 08:27 PM (IST)
Tags :
CRPF Rampur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: एक्सप्रेस-वे पर त्योहारों को लेकर अलर्ट, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द
UP: एक्सप्रेस-वे पर त्योहारों को लेकर अलर्ट, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार में डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़े परिषदीय स्कूल, 14988 में ICT लैब
योगी सरकार में डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़े परिषदीय स्कूल, 14988 में ICT लैब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
परीक्षा में पहले छात्रों की लर्निंग लेवल मजबूत करेगी योगी सरकार, होंगी शिक्षक संकुल बैठकें
परीक्षा में पहले छात्रों की लर्निंग लेवल मजबूत करेगी योगी सरकार, होंगी शिक्षक संकुल बैठकें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा: छेड़खानी की शिकायत पर किशोरी और मां-बहन को सरेआम पीटा
महोबा: छेड़खानी की शिकायत पर किशोरी और मां-बहन को सरेआम पीटा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
दिल्ली की थमी हवा बनी मुसीबत, AQI 400 पार... सांसों पर संकट?
Akhilesh Yadav का राम मंदिर दौरा, क्या बदल देगा UP की सियासत ?
दिल्ली में जहरीली हवा का कहर, धुंध और स्मॉग से ढकी राजधानी!
Kharge की दिवाली बधाई, Akhilesh जाएंगे Ayodhya और CM Yogi का SIR पर दावा, Full Show
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘डरी हुई और परेशान’, सोनिया गांधी ने किताब में बताया 2 बार कैंसर से जूझने का एक्सपेरियंस और दर्द
‘डरी हुई और परेशान’, सोनिया गांधी ने किताब में बयां किया 2 बार कैंसर से जूझने का भयावह दर्द
बिहार
बिहार के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 3 प्रतिशत DA बढ़ा, कैबिनेट से 31 एजेंडे पास
बिहार के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 3 प्रतिशत DA बढ़ा, कैबिनेट से 31 एजेंडे पास
इंडिया
चीन, LAC, नेपाल PM के भारत दौरे, US कोर्ट का समन..विदेश मंत्रालय ने क्या बताया?
चीन, LAC, नेपाल PM के भारत दौरे, US कोर्ट का समन..विदेश मंत्रालय ने क्या बताया?
क्रिकेट
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का चौथा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
कब, कहां और किस दिन खेला जाएगा भारत-न्यूजीलैंड का चौथा वनडे? जानें A टू Z डिटेल्स
बॉलीवुड
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
इतिहास रचते हुए यूके-आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर नंबर वन बनी 'रामायण', 'गॉडजिला' को मिली ये रैंकिंग
विश्व
‘शेख हसीना की वापसी पर उन्हें फांसी...’, बांग्लादेश के मुख्य अभियोजक का बड़ा बयान
‘शेख हसीना की वापसी पर उन्हें फांसी...’, बांग्लादेश के मुख्य अभियोजक का बड़ा बयान
इंडिया
Explained: PMO की फाइल मंगाने से PM मोदी तक! सोनिया गांधी की किताब के 10 दिलचस्प किस्से
PMO की फाइल मंगाने से PM मोदी तक! सोनिया गांधी की किताब के 10 दिलचस्प किस्से
एग्रीकल्चर
Mustard Sowing: सरसों बुवाई के समय जरूर करें ये काम, बढ़ जाएगा दानों में तेल
सरसों बुवाई के समय जरूर करें ये काम, बढ़ जाएगा दानों में तेल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget