रामपुर: CRPF कैंप पर हमले के दोषी मोहम्मद शरीफ की हत्या, हमलावरों ने मारी गोली

रामपुर CRPF कैंप पर हमले के मामले में दोषी करार दिए गए मोहम्मद शरीफ की हत्या कर दी गई. पुलिस के मुताबिक, अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मारी और मौके से फरार हो गए. थाना खजुरिया क्षेत्र में ये हत्या हुई जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. मोहम्मद शरीफ बदनपुरी का रहने वाला था. रामपुर CRPF कैंप पर 31 दिसंबर 2007-1 जनवरी 2008 की रात में हमला हुआ था. इस हमले में CRPF के 7 जवान हुए शहीद हो गए थे. एक रिक्शा चालक की भी मौत हुई थी. मोहम्मद शरीफ ने सीआरपीएफ कैंप अटैक मामले में 7 साल की सजा काट चुका था और और जेल से बाहर आ गया था.

पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है. गोली लगने के बाद शरीफ को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. साल 2019 में रामपुर की सत्र न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) ने मोहम्मद शरीफ को दोषी माना था और उसे मौत की सजा (फांसी) सुनाई थी.

हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी फांसी की सजा

इस फैसले के खिलाफ अपील करने पर अक्टूबर 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साक्ष्यों की कमी और कमियों के आधार पर मोहम्मद शरीफ की फांसी की सजा को रद्द कर दिया था. करीब एक साल पहले (नवंबर 2025 के आस-पास) जेल से छूटकर बाहर आया था और अपने गांव बदनपुरी में रह रहा था.

सीआरपीएफ कैंप हमले मामले में रामपुर जिला अदालत ने पांच आरोपियों को सजा सुनाई थी. इनमें से चार को फांसी और एक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. आरोपी इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे. हाई कोर्ट ने पांचों की सजा का निरस्त कर दिया था. पांचों आरोपियों को सिर्फ आर्म्स एक्ट में दोषी माना था और 10 साल की सजा सुनाई थी.

हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर आरोपी 10 साल जेल में गुजार चुके हैं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए. हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को ये भी निर्देश दिए थे कि जांच में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करे.

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