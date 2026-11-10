राहुल से पहले बच्चे के गुजरने पर फूट-फूट कर रोईं थी सोनिया गांधी, किताब में दर्द को किया याद

सोनिया गांधी की मंगलवार को पब्लिश हुई किताब की चर्चा हर जगह है. इसमें उन्होंने अपने निजी, पारिवारिक जीवन और राजनीतिक संघर्षों का जिक्र किया है. सोनिया गांधी ने एक घटना का जिक्र भी इसमें किया है, जो एक मां के लिए बेहद ही मतृत्व से भरा है. इससे पहले शायद ही यह सार्वजनिक तौर पर जिक्र का विषय रहा हो, या ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता हो. राजीव और सोनिया को राहुल गांधी से पहले एक बेटा हुआ था. उसका निधन हो गया था.

सोनिया गांधी ने मेमॉयर बुक बिलॉन्गिंग- अ जर्नी ऑफ लव में लिखा, 'सितंबर 1968 की एक सुबह, उनके गर्भवती होने की खबर से गांधी परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई. इंदिरा गांधी जो एक गंभीर स्वभाव की थीं, उन्होने प्यार से मां को चूमा और गले लगाया. साथ ही कहा कि एक बड़ी बच्ची, जो अब खुद एक बच्चे की मां बनने जा रही है. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था.'

उन्होंने लिखा, '18 जनवरी 1969 को अपनी तय तारीख से दो महीने पहले ही एक बेटे को जन्म दिया. परिवार बहुत खुश था, लेकिन उनकी यह खुशी बस एक दिन ही टिक पाई. उनके पति राजीव और देवर संजय ने बच्चे को महारैली में उनके पिता के फॉर्म हाउस पर दफनाया था.'

'वो बहुत छोटा और घने काले बाल वाला था'

सोनिया ने लिखा, 'जब बच्चे को इन्क्यूबेटर में रखा गया, तो मैंने उसकी पहली रोने की आवाज सुनी. बाद में राजीव मुझे उसे दिखाने ले गए. वह एक बहुत छोटा, पूरी तरह से विकसित नवजात था. उसके घने काले बाल और लंबी, पतली उंगलियां थी. हम दोनों उसे एक साथ निहार रहे थे. राजीव का हाथ मेरे कंधे पर था. हमें तुरंत ही उससे प्यार हो गया. लेकिन यह खुशी बहुत कम थी. राजीव को बताया गया था कि बच्चे के बचने को लेकर संदेह है.'

'उस सुबह जैसे सबकुछ खत्म हो गया'

सोनिया ने लिखा, 'सुबह 6.30 बजे, सबकुछ जैसे खत्म हो गया, तो एमी आंटी की मौजूदगी में राजीव ने मुझे यह बात बहुत धीरे से बताई. नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है. क्यों क्यों? मैं बस यही पूछती रही. हम दोनों सदमे में थे. बुरी तरह टूट चुके थे. हमने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया. मैं फूट-फूटकर रोई. राजीव भी. जिन्हें हमेशा अपनी भावनाओं को दबाकर रखने की सीख मिली थी. वे भी खूब रोए.'

उन्होंने लिखा, 'एमी कृष्णा इंदिरा गांधी के स्टाफ की हिस्सा थीं. खबर सुनते ही इंदिरा अपने बीच दौरे के छोड़कर अस्पताल पहुंच गई. उन्होंने हमें गले लगा लिया. उनकी आंखें रोने की वजह से लाल और सूजी हुई थी. वह काफी देर तक हमारे साथ बैठी रहीं. वह हमारे साथ रहना चाहती थीं, लेकिन अपने दौरे के बाकी कार्यक्रम पूरे करने थे. वह अगली सुबह बहुत दुखी मन से रवाना हुईं. उन्हें भी इस खुशी के पल का बेसब्री से इंतजार था. इसके बाद बच्चे के अंतिम संस्कार का सवाल आया, क्योंकि हिंदू रिति रिवाज के अनुसार नवजात शिशु का दाह संस्कार नहीं किया जा सकता था.'

उन्होंने कहा, 'नवजात शिशु को बस नदीं में प्रवाहित किया जाता था. उसे किसी कब्रिस्तान में दफनाया भी नहीं जा सकता था. न तो ईसाई कब्रिस्तान में, जिससे भारी हंगामा खड़ा हो सकता था, और न ही पारसी कब्रिस्तान में. हम क्या करेत? मैं दुख से इतना चूर थी कि कुछ बोल या रिएक्शन नहीं दे पा रही थी. बच्चे को प्रवाहित करने के विचार से उन्हें ओखला बैराज की घटना याद आई. जहां एक फूला हुआ शव कचरे के ढेर में फंस गया था. पानी की लहरें उसे किनारे तक ले आईं थी. जहां भूखे आवार कुत्ते उसे बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे.'

सोनिया ने आगे लिखा, 'मैंने फुसफुसाते हुए कहा, नहीं. चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को नदी में प्रवाहित नहीं कर सकती. नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती. चाहे नदी कितनी ही पवित्र क्यों न हो. मैंने रोते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ करने के लिए राजी कैसे हो सकती थी, जो मेरे उस नन्हें बच्चे के लिए इतना पराया और बेरहम लगता था. एक ऐसा बच्चा जिसे पहले ही. उसके जीने के मौके का क्या. यह तय हुआ कि बच्चे को महारौली में फिरोज गांधी की फार्म पर दफना दिया जाए.'

'ये बेहद दर्दनाक और तकलीफ देने वाला था'

सोनिया ने लिखा, 'यह एक बेहद ही दर्दनाक और तकलीफ देने वाला फैसला था. लेकिन कोई और रास्ता नहीं था. राजीव अस्पताल वापस आए और मुझे बताया कि उन्होंने और संजय ने उस नन्हें बच्चे को एक सुंदर गुलाबी बोगनवेलिया की झाड़ी के नीचे गहराई में दफनाया है. यह झाड़ी अंदर की ओर बाउंड्री वॉल के बाईं ओर थी. उस समय पूरी तरह से फूलों से लदी हुई थी.'

गांधी ने आगे लिखा कि काफी समय तक, जब हम वहां जाते, तो रुककर उस जगह पर एक फूल रख देते थे. इससे हमारा दर्द कम तो नहीं हुआ, लेकिन जो होना था, उसे हमें स्वीकार करना पड़ा. इस दुखद घटना से पहले के दिन बिल्कुल सामान्य थे. इंदिरा जी उन्हें खान-पान, टहलने और व्यायाम के बारे में निर्देश देती थीं.

सोनिया लिखती हैं कि अगर मेरी अपनी मां होतीं, तो मैं अपनी बात पर अड़ी रहती लेकिन राजीव की मां के सामने इतनी संकोची थी कि विरोध नहीं कर पाती थी. मैं रोजाना चेकअप करवाती थी. मुझे कोई खास परेशानी नहीं थी. बस इटैलियन खाने की याद आती. इसके अलावा जामुन और फालसा जैसे फलों के तलब होती. साथ ही फैंटा नाम की नारंगी ड्रिंक की. मैं दिनभर में इसके 12 गिलास पी जाती थी.

'एक दक्षिणपंथी अखबार ने गहरा जख्म दिया'

किताब में घटना का जिक्र करते हुए गांधी ने आगे लिखा, 'इस सदमे ने उन्हें काफी प्रभावित किया. उदासी और अपराधबोध से घिरी रहीं. जब सोनिया और राजीव इस दुख से उबरने की कोशिश कर रहे थे, तब एक दक्षिणपंथी विचारधारा वाले एक विपक्षी अखबार ने लेख छापा था, जिसमें लिखा था कि इंदिरा गांधी एक नाजायज बच्चे की दादी बनने की अपनी कोशिश में नाकाम रहीं.'

सोनिया याद करते हुए लिखती हैं, 'उन शब्दों के जहर ने मेरे दिल पर गहरा जख्म दिया. लोग इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? मैंने ऐसा क्या किया था कि इतनी नफरत झेलनी पड़ी? उससे मैं आहत हुई. उसने मेरे बच्चे के खोने के दुख और खुद को कमतर महसूस करने की फिलींग को बढ़ा दिया .दुखों के बादल धीरे-धीरे छंटे. इसमें वक्त लगा. इसके बाद उसी साल अक्टूबर में सोनिया ने राजीव को बताया कि वह फिर से प्रेग्नेंट हैं. खुशी लेकिन थोड़ी चिंतित. 19 जून 1970 को राहुल को जन्म दिया.'