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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोगी सरकार में डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़े परिषदीय स्कूल, 14988 में ICT लैब

योगी सरकार में डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़े परिषदीय स्कूल, 14988 में ICT लैब

सीएम योगी के नेतृत्व में डिजिटल शिक्षा से परिषदीय विद्यालयों का भविष्य संवर रहा है. राज्य के 14 हजार 988 विद्यालयों में आईसीटी लैब स्थापित की गई हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 10 Nov 2026 07:37 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की तस्वीर तेजी से बदल रही है. अब गांव के बच्चे भी डिजिटल तकनीक, आधुनिक विज्ञान और नवाचार आधारित शिक्षण पद्धतियों से परिचित हो रहे हैं. प्रदेश के 14,988 परिषदीय विद्यालयों में संचालित आईसीटी लैब विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान से जोड़कर उनके भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर रही हैं. 

प्रदेश सरकार का यह प्रयास शिक्षा को परंपरागत दायरे से आगे ले जाकर आधुनिक ज्ञान, तकनीकी दक्षता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के नए अवसर उपलब्ध करा रहा है. मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के अनुरूप परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी भविष्य की प्रतिस्पर्धाओं के लिए सक्षम बनाने की दिशा में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं.

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आईसीटी लैब से सीखने का आधुनिक अनुभव

परिषदीय विद्यालयों में आईसीटी लैब विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही हैं. डिजिटल शैक्षिक सामग्री और तकनीकी संसाधनों के उपयोग से बच्चों को विषयों को समझने के नए अवसर मिल रहे हैं. विज्ञान और गणित जैसे विषयों को डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करने से सीखने की प्रक्रिया अधिक रोचक और सहज बन रही है. 

तकनीक आधारित शिक्षण विद्यार्थियों में जिज्ञासा, तार्किक सोच और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित कर रहा है. आईसीटी लैब के माध्यम से बच्चों को डिजिटल दुनिया से परिचित कराने के साथ उन्हें भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है.

डिजिटल साक्षरता से विकसित हो रही तकनीकी दक्षता

आईसीटी लैब विद्यार्थियों को डिजिटल उपकरणों के उपयोग, सूचनाओं की समझ और तकनीक के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया से परिचित कराने का अवसर प्रदान कर रही हैं. डिजिटल साक्षरता आज के समय में शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है. 

ऐसे में परिषदीय विद्यालयों में तकनीक आधारित शिक्षण बच्चों को आधुनिक ज्ञान से जोड़ने के साथ उनकी समस्या समाधान क्षमता, तार्किक चिंतन और रचनात्मकता को विकसित करने में सहायक बन रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे विद्यार्थी भविष्य में तकनीकी रूप से सक्षम नागरिक बन सकें.

तकनीक आधारित शिक्षण से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को विस्तार

परिषदीय विद्यालयों में आईसीटी लैब के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को अधिक सहभागितापूर्ण, रोचक और प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है. डिजिटल संसाधनों के उपयोग से विद्यार्थियों को विषयों की बेहतर समझ विकसित करने और अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ाने का अवसर मिल रहा है. तकनीक आधारित शिक्षण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बच्चों के बीच आधुनिक शिक्षा के अवसरों को व्यापक बनाने में भी सहायक बन रहा है. 

शिक्षकों को भी डिजिटल संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कक्षा शिक्षण में तकनीक का समुचित समावेश हो सके. प्रदेश सरकार परिषदीय शिक्षा को आधुनिक स्वरूप प्रदान कर विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और तकनीकी दक्षता के साथ भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है.

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने क्या कहा?

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने कहा, "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. आईसीटी लैब के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण संसाधनों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है."

उन्होंने आगे कहा कि हमारा उद्देश्य है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी बच्चों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और वे तकनीकी रूप से दक्ष बनकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हों.

स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने क्या बताया?

वहीं स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल संसाधनों का विस्तार शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और विद्यार्थियों के लिए रुचिकर बना रहा है. आईसीटी लैब के माध्यम से बच्चों को आधुनिक तकनीक और डिजिटल शिक्षण सामग्री से परिचित कराया जा रहा है. 

उन्होंने आगे कहा कि इससे विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता विकसित करने के साथ शिक्षकों को भी तकनीक आधारित शिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. हमारा प्रयास है कि प्रत्येक विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा के अवसर प्राप्त कर ज्ञान और तकनीकी दक्षता के साथ आगे बढ़ सके.

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Published at : 10 Nov 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
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