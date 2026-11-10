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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP: एक्सप्रेस-वे पर त्योहारों को लेकर अलर्ट, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द

UP: एक्सप्रेस-वे पर त्योहारों को लेकर अलर्ट, अधिकारियों की छुट्टियां रद्द

यूपी में त्योहारों के मौके पर लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें, इसको लेकर योगी सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं. इसमें अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द की गयीं हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 10 Nov 2026 08:13 PM (IST)
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त्योहारों का उत्साह, अपनों से मिलने की उमंग और घर पहुंचने की खुशी के बीच प्रत्येक यात्री की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में शामिल है. इसी उद्देश्य से दीपावली एवं छठ पूजा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर बढ़ने वाले यातायात के दबाव को देखते हुए योगी सरकार ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों एवं मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा सभी संबंधित एक्सप्रेसवे पर अतिरिक्त संसाधनों के साथ पूरी क्षमता से व्यवस्थाओं का संचालन किया जा रहा है. यातायात के सुचारु संचालन, सड़क सुरक्षा और यात्रियों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है.

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अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश निरस्त

त्योहारों के दौरान संभावित यातायात दबाव को देखते हुए सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं. समस्त स्टाफ यात्रियों की सुगम, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर मुस्तैद रहेगा.

अनावश्यक जल्दबाजी न करें, धैर्य बनाए रखें

यूपीडा ने वाहन चालकों से अपील की है कि त्योहारों के दौरान एक्सप्रेसवे पर वाहनों की संख्या बढ़ने के कारण कुछ स्थानों पर अतिरिक्त प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है. ऐसे में अनावश्यक जल्दबाजी न करें, धैर्य बनाए रखें और यातायात नियमों का पालन करते हुए व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में सहयोग दें. योगी सरकार का संकल्प है कि त्योहारों की खुशियां हर परिवार तक सुरक्षित पहुंचें. इसी प्रतिबद्धता के साथ यूपीडा यात्रियों के सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक आवागमन के लिए 24×7 निरंतर तत्पर है.

सभी जिलों में अधिकारियों को इसको लेकर अलर्ट किया गया है, जिसमें व्यस्त रहने वाले और दुर्घटना संभावित स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. इसमें स्पष्ट किया गया है कि कोई लापरवाही न करे.

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Published at : 10 Nov 2026 08:13 PM (IST)
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