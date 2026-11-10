महोबा: छेड़खानी की शिकायत पर किशोरी और मां-बहन को सरेआम पीटा

उत्तर प्रदेश के महोबा में दबंगों की गुंडई का मामला सामने आया है. पूर्व में छेड़खानी की शिकायत से बौखलाए दबंगों और उनके परिजनों ने सरेआम किशोरी, उसकी मां और बहन के साथ लात-घूंसों से बेरहमी से मारपीट की. घटना वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस कार्रवाई न होने से आहत पीड़िता न्याय की गुहार लगाने एसपी कार्यालय पहुंची और कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है.

जानकारी के मुताबिक, खन्ना थाना क्षेत्र के पचपहरा गांव में दबंग युवकों द्वारा की गई छेड़खानी की शिकायत करने से बौखलाए दबंगों और उसके परिवार ने पीड़िता, उसकी मां और बहन को सरेआम बेरहमी से पीट दिया. मामला 8 नवंबर का है, जब पीड़िता की 15 वर्षीय पुत्री पानी भरने जा रही थी. रास्ते में गांव के ही विकास और विपिन ने पुरानी शिकायत पर राजीनामा का दबाव बनाते हुए उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की.

हद तो तब हो गई जब किशोरी को घसीटने का प्रयास किया गया. चीख-पुकार सुनकर बीच-बचाव करने पहुंची मां और छोटी बहन को भी हरिश्चंद्र, वंदना, खुशबू और सुशीला समेत अन्य लोगों ने लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा. इस खौफनाक मारपीट में तीनों मां-बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनके कान पर चोट लगने और चूड़ियां तक टूटने की बात सामने आई है.

पहले भी आरोपी कर चुके हैं मारपीट

पीड़िता का आरोप है कि इससे पहले 6 नवंबर को भी आरोपियों ने छेड़खानी कर कपड़े फाड़े थे, जिसकी शिकायत खन्ना थाने में दी गई थी. लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. पुलिस की निष्क्रियता के कारण दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया. जिसका वीडियो भी सामने आया है जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

थानों के चक्कर काटने के बाद आखिरकार न्याय की उम्मीद लिए पीड़ित मां और दोनों बेटियां महोबा एसपी कार्यालय पहुंची. एसपी के समक्ष अपनी पीड़ा रखते हुए उन्होंने आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

यह भी पढ़ें: यूपी में वोटर लिस्ट के SSR की तारीख बदली, जानें नया अपडेट