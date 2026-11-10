8 साल पुराने विवाद पर फिर मचा बवाल, मिचेल स्टार्क ने उस्मान ख्वाजा के दावों को किया खारिज

दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2018 में खेले गए केपटाउन टेस्ट में हुआ सैंडपेपरगेट विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने इस विवाद पर बयान दिया था, जिससे काफी बवाल मचा था. अब ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने उनके दावों को खारिज कर दिया है.

समर ऑफ द सेंचुरी के लिए कायो स्पोर्ट्स और फॉक्स क्रिकेट के लॉन्च इवेंट में मीडिया से बात करते हुए स्टार्क ने कहा कि वह 2021 में साथी गेंदबाजों पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और नाथन लियोन के साथ जारी किए गए संयुक्त बयान पर कायम हैं, जिसमें इस बात से इनकार किया गया था कि गेंदबाजों को मैदान पर सैंडपेपरगेट के बारे में कुछ भी पता था और केपटाउन टेस्ट के दौरान गेंद से छेड़छाड़ की गई थी.

सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के हवाले से स्टार्क ने कहा, "मुझे लगा कि हम यहां क्रिकेट की गर्मियों के लिए आए हैं. मैंने सच में इस पर (ख्वाजा के दावों की कवरेज) ज्यादा ध्यान नहीं दिया है. जाहिर है, लगभग आठ साल पहले इस पर अलग-अलग राय थी. उस समय से हमें इस प्रक्रिया के बारे में बहुत ज्यादा समझाया गया था. अब मुझे लगता है, मैं गेंदबाज की तरफ से नहीं बोलूंगा, लेकिन जहां मैं खड़ा हूं, मेरी राय नहीं बदली है. 2021 में हमने जो कहा था, उससे मेरी याददाश्त नहीं बदली है."

ख्वाजा के इस दावे के बारे में पूछे जाने पर कि स्कैंडल के बारे में "सबको पता था". स्टार्क ने कहा कि वह उस बयान पर कायम हैं जो गेंदबाजों ने 2021 में जारी किया था. उन्होंने कहा, "यह एक किताब में है. यह किसी को और समझाना है. जहां तक ​​हमारे बयान में कहा गया है (2021 में), हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसे मैदान पर लिया जा रहा है. मैं इसे यहीं छोड़ता हूं. हमें नहीं पता था कि इसे छेड़छाड़ करने के लिए मैदान पर लिया गया था. हमने इसे केपटाउन में (पहली बार) बड़ी स्क्रीन पर देखा था. जहां तक ​​किताब की बात है, मैंने इसे नहीं पढ़ा है और शायद आगे भी नहीं पढ़ूंगा, इसलिए इस पर उस्मान को विस्तार में बताना चाहिए."

स्टार्क ने यह भी कहा कि उन्होंने पिछले एक-दो दिन में ख्वाजा से बात नहीं की है और यह उन पर है कि वे फिर कभी एक-दूसरे से बात करेंगे या नहीं, जिससे पता चलता है कि ख्वाजा के दावों के बाद से रिश्ते खराब हो रहे हैं.

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