समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने हाल ही में प्रभु श्रीराम को 'समाजवादी' बताया था, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और अब कथावाचक रामभद्राचार्य सपा पर हमलावर हैं. एबीपी न्यूज से खास बातचीत में तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने अखिलेश यादव की पार्टी पर कई सवाल दाग दिए. उन्होंने पूछा कि अगर श्रीराम समाजवादी थे तो फिर मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में भक्तों पर गोलियां क्यों चलवाई थीं?

रामभद्राचार्य ने वीरेंद्र सिंह के बयान पर जवाब देते हुए कहा, "चलो, अच्छा है. इसी बहाने सपा के लोगों ने भगवान राम का नाम तो लिया. सपा सांसद को बताना चाहिए कि अगर भगवान राम समाजवादी थे, तो खुद को समाजवाद का पुरोधा कहने वाले सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां क्यों चलवाईं? अयोध्या को राम भक्तों के खून से क्यों रंगा गया था?"

तुलसी पीठाधेश्वर ने आगे और सवाल किया, "अगर भगवान राम समाजवादी हैं तो अखिलेश यादव अभी तक अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए क्यों नहीं गए?"

'भगवान राम ने कभी परिवारवाद की बात नहीं की'

इतना ही नहीं, सपा पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए रामभद्राचार्य बोले, "भगवान राम वैसे तो सब कुछ है, लेकिन वह मूल रूप से राष्ट्रवादी हैं. भगवान राम मानवतावादी भी हैं. भगवान राम ने कभी परिवारवाद की बात नहीं की थी. उन्होंने कभी परिवारवाद का सहारा नहीं लिया था. वह मूल रूप से राष्ट्रवादी और मानवतावादी थे."

'राम जैसे कभी नहीं हो सकते अखिलेश यादव'

उन्होंने आगे कहा कि भगवान राम से अखिलेश यादव की तुलना करना पूरी तरह से गलत है. अखिलेश यादव भगवान राम जैसे हो जाएं, यह संभव ही नहीं है.

'यूपी में न हो जाति की राजनीति'

यूपी में जल्द होने वाले विधानसा चुनाव 2027 को लेकर रामभद्राचार्य ने कहा कि धर्म और जाति की नहीं बल्कि राष्ट्र की राजनीति होनी चाहिए. यूपी में भी राष्ट्र और भारत की राजनीति होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जातिगत राजनीति तो पूरी तरह बंद होनी ही चाहिए. सरकार को चाहिए कि वह जाति के आधार पर आरक्षण देना बंद करे. जनगणना जाति के आधार पर ना करे. इसके बाद फिर सब कुछ सही हो जाएगा.