'शाहरुख खान की निष्ठा पहले भी पकिस्तान के साथ...', बांग्लादेश वाले विवाद पर बोले रामभद्राचार्य

महराष्ट्र में कांग्रेस नेता नाना पटोले द्वारा राहुल गांधी की तुलना भगवान श्रीराम से करने पर प्रसिद्ध कथावाचक रामभद्राचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा यह सिवाय चाटुकारिता के कुछ भी नहीं. राहुल गांधी क्या कार्य कर रहे हैं यह भगवान ही जानता है. आगे उन्होंने बांग्लादेश में हिन्दुओं के प्रति अत्याचार पर गहरा दुःख प्रकट करते हुए कहा कि सरकार को इस पर आक्रामक कदम उठाने चाहिए. साथ ही बांग्लादेश के नागरिकों से अपील की कि वे न भूलें उनका देश बनाने में भारत के हिन्दुओं की भूमिका थी.

रामभद्राचार्य ने बांग्लादेश के खिलाडियों को शाहरुख खान द्वारा अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी में लेने पर उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उनकी निष्ठा पहले भी पकिस्तान के साथ जग जाहिर हो चुकी है. इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने भारत को हिन्दुओं का देश बताया. रामभद्राचार्य महारष्ट्र के नागपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे, जहाँ उन्होंने यह बयान दिया है.

(ये खबर अपडेट हो रही है)