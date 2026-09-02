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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर के नए ट्रस्टी मदन मोहन पांडेय ने चंपत राय पर किया बड़ा दावा, जानें- क्या कहा?

राम मंदिर के नए ट्रस्टी मदन मोहन पांडेय ने चंपत राय पर किया बड़ा दावा, जानें- क्या कहा?

राम मंदिर ट्रस्ट के नए ट्रस्टी बनाए जाने के बाद मदन मोहन पांडेय की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, उन्होंने कहा कि "हमें सेवा करने का मौका मिला है और हम इसे बखूबी निभाएंगे."

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 02 Sep 2026 06:25 PM (IST)
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राम मंदिर ट्रस्ट के नए ट्रस्टी के नाम की घोषणा हो चुकी है, मदन मोहन पांडेय को राम मंदिर ट्रस्ट का नया ट्रस्टी नियुक्त किया गया है.  राम मंदिर ट्रस्ट के नए ट्रस्टी बनने के बाद मदन मोहन पांडेय की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि 'हमें सेवा करने का मौका मिला है और हम इसे बखूबी निभाएंगे.'

चंपत राय पर पांडेय ने कहा कि 'चंपत राय या किसी और पर कोई आरोप नहीं है. जिन लोगों पर आरोप लगे थे, वे जेल में हैं; SIT ने इन लोगों को आरोपों से बरी कर दिया है.

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए सदस्य मदन मोहन पांडे ने कहा 'मुझे ट्रस्ट का सदस्य नियुक्त किया गया है. मुझे दोपहर करीब 2 बजे टेलीविजन से यह खबर मिली. एक बैठक हुई थी. (CEO पद के लिए एयर चीफ मार्शल का) नाम सामने आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे अभी फाइनल किया गया है या नहीं. मुझे सेवा करने का मौका मिला है, इसलिए मैं वह करूंगा. देख-रेख में कमी थी. हर कोई इसे मानता है. हम देखेंगे कि देख-रेख को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है.'

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रामलला केस में मदन मोहन की थी पैरवी

आपको बता दें कि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक में नए सदस्यों के तौर पर मदन मोहन पांडेय, महेश भागचंदका, निर्मला यादव के नाम पर मुहर लगी है, इन्हें नए ट्रस्ट सदस्य नियुक्त किया गया है. बता दें कि मदन मोहन पांडेय अयोध्या के निवासी हैं और रामलला केस में पैरवी भी की है.

राम मंदिर ट्रस्ट के नए सीईओ के नाम की घोषणा

वहीं, इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. इस पद की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को दी गई है. बता दें कि नए सीईओ का मुख्य काम मंदिर का दैनिक प्रशासन संभालना, अलग-अलग विभागों के बीच आपसी समन्वय बनाना, कर्मचारियों के कामकाज पर नजर रखना और देश-दुनिया से आ रहे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाना है.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता ने पत्रकारिता की शुरुआत सतना के एक हिंदी अखबार से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद उन्होंने भोपाल में हिंदी वेबसाइट और न्यूज चैनलों में कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया. वर्तमान में वे सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यहां वे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें लिखते हैं. राजनीति और क्राइम की खबरों में उनकी विशेष रुचि है, साथ ही वे समसामयिक मुद्दों को समझने के लिए भी जिज्ञासु रहते हैं.  मध्यप्रदेश के सतना जिले के रहने वाले धीरज को पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव है. धीरज ने बीकॉम से ग्रेजुएशन और एमकॉम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है.
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Published at : 02 Sep 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RAM MANDIR Ram Mandir CEO Jeetendra Mishra
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