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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सामान्य कर्मचारियों को...' CEO पर राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बीच अखिलेश यादव का बड़ा बयान

'सामान्य कर्मचारियों को...' CEO पर राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बीच अखिलेश यादव का बड़ा बयान

Samajwadi Party के राष्ट्रीय अध्यक्ष Akhilesh Yadav ने Ram Mandir में पहले CEO की नियुक्ति पर प्रतिक्रिया दी है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 02 Sep 2026 04:13 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर ट्रस्ट में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के नाम के ऐलान की संभावनाओं के बीच बड़ा बयान दिया है. उत्तर प्रदेश स्थित सहारनपुर पहुंचे अखिलेश ने पत्रकारों से बातचीत में सीईओ और नए सदस्यों की नियुक्ति पर प्रतिक्रिया दी.

यूपी के पूर्व सीएम की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब अयोध्या स्थित मणिरामदास की छावनी में श्रीराम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक चल रही है.

कन्नौज सांसद ने नए सीईओ की नियुक्ति पर कहा कि नई चीज होने से क्या पुरानी चीज भूल जाएंगे? चढ़ावे के साथ जो चोरी हुई, आपने सामान्य कर्मचारियों को जेल भेज दिया.आपने सामान्य कर्मचारियों को जेल भेज दिया. सेवा करने वालो को जेल क्यों भेजा? हमें ऐसा भरोसा है की भविष्य में राम धन पर डैकेती नहीं होगी. जितना पैसा खर्च हुआ अयोध्या में, उसके हिसाब से अयोध्या में निर्माण वर्ल्ड क्लास होना चाहिए था.

सपा चीफ ने कहा कि अयोध्या को विश्व-स्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जाना चाहिए था लेकिन उनके (बीजेपी) मन में इतना लालच था कि ज़मीन का घोटाला करना है गरीबों को उनका मुआवजा न देना.

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इससे पहले अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में हमारी सरकार बनने जा रही है. रिजर्वेशन के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण था, है और रहेगा. बीजेपी जितना आरक्षण के पक्ष में बोलती है, उतना ही गैर पंजीकृत लोग उसके खिलाफ.

 

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 02 Sep 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News UP Politics Ram Mandir
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