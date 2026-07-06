चंपत राय और अनिल मिश्रा की जगह अभी कोई नहीं आएगा! ट्रस्ट की बैठक से पहले बड़ा दावा

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा हो सकती है. सूत्रों की मानें तो दोनों का इस्तीफा स्वीकार भी किया जा सकता है. इन दोनों के इस्तीफे के बाद कुछ नाम चर्चा में हैं. हालांकि सोमवार, 6 जुलाई को होने वाली बैठक में इसका फैसला नहीं होगा कि इन दोनों की जगह कौन आएगा.

सूत्रों के मुताबिक, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज होने वाली बैठक में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना पर खेद व्यक्त किया जा सकता है. बैठक में आज किसी नए ट्रस्ट सदस्य के नाम का ऐलान होने की संभावना नहीं है. नए सदस्यों की नियुक्ति के लिए अगले महीने ट्रस्ट की विशेष बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है.

इससे पहले सूत्रों ने दावा किया था कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नए महामंत्री के लिए स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती का नाम सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर उभरकर सामने आया है. माना जा रहा है कि वह चंपत राय का स्थान ले सकते हैं. विश्व हिंदू परिषद और अयोध्या के अनेक संत-महात्मा भी उन्हें ही इस पद के लिए सबसे उपयुक्त मान रहे हैं. ट्रस्ट के अधिकांश सदस्यों के बीच भी उनके नाम पर आम सहमति बनने की बात सामने आ रही है.

हालांकि, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती स्वयं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं बताए जा रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने स्पष्ट रूप से महामंत्री बनने से इनकार कर दिया है. उनके करीबी बताते हैं कि उनका मानना है कि हाल के विवादों और ट्रस्ट की छवि को हुए नुकसान के बाद वह इस पद की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते.

स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की अनिच्छा को देखते हुए आज की बैठक में नए महामंत्री के नाम की घोषणा होने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, ट्रस्ट के अधिकांश सदस्य फिलहाल इस निर्णय को कुछ समय के लिए टालने के पक्ष में हैं. संभावना है कि अगले चरण में स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती को मनाने का प्रयास किया जाए या फिर किसी अन्य नाम पर सहमति बनने के बाद नए महामंत्री की घोषणा की जाए.