यूपी में INDIA गठबंधन में बढ़ी तनातनी? सपा सांसद ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेताओं को दी नसीहत

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जहां एक तरफ यूपी कांग्रेस के नए नवेले प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने क्षेत्रीय पार्टियों को टुकड़ों में नहीं रहने की सलाह दी तो वहीं अब समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेताओं पर पलटवार किया है.

यूपी चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर हो रही बयानबाजी के बीच घोसी सीट से सपा सांसद राजीव राय ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कांग्रेस नेताओं का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग खुद को पार्टी का वफादार दिखाने के चक्कर में सेल्फ गोल करने में लगे हैं इसका संज्ञान लेना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने पर भी जोर दिया.

सपा सांसद ने बिना नाम लिए किया पलटवार

सपा सांसद राजीव राय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा- 'वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य में प्रमुख विपक्षी दल के नये नये आए स्वघोषित वफादार विद्वान के आत्मघाती दस्ते के कुछ लोग सेल्फ गोल करने के काम में लगे हैं या भाजपा के काम में लगे है? शीर्ष नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिये. लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिये INDIA गठबंधन की मजबूती महत्वपूर्ण है.'

सपा-कांग्रेस गठबंधन में खींचतान

सपा सांसद का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में कांग्रेस के नए यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने गठबंधन को लेकर बयान दिया था, उन्होंने कहा कि सपा के साथ गठबंधन को लेकर फैसला आलाकमान करेगा. लेकिन, हम एक महीने के अंदर गांव-गांव तक पार्टी का संगठन खड़ा करेंगे. वहीं उन्होंने क्षेत्रीय दलों को एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की भी सलाह दी.

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यूपी कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि हम पूरे यूपी की दौरा करेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के अंदर गुटबाजी को भी खत्म करने का दावा किया. इससे पहले सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि यूपी में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पार्टी ही तय करेगी. हम किसी और की क्यों सुनेंगे. जहां तक सीटों की बात हैं तो आपसे सीट माँग ही कौन रहा है?

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