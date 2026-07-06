यूपी का जलालाबाद अब परशुराम पुरी के नाम से जाना जाएगा, योगी कैबिनेट में हुआ फैसला

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है. अब जलालाबाद को परशुरामपुरी के नाम से जाना जाएगा, यह निर्णय योगी कैबिनेट की बैठक में लिया गया. यूपी सरकार के अनुसार जलालाबाद भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दी.

इस फैसले से क्षेत्र की धार्मिक पहचान होगी परशुरामपुरी के रूप में

योगी सरकार का कहना है कि इस फैसले से क्षेत्र की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान को नई पहचान मिलेगी और अब शाहजहांपुर के जलालाबाद की पहचान परशुरामपुरी के रूप में होगी. योगी सरकार ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए जनपद शाहजहांपुर की नगर पालिका परिषद जलालाबाद क्षेत्रान्तर्गत कस्बा जलालाबाद का नाम बदलकर 'परशुरामपुरी' किए जाने की जानकारी दी है. प्रेस नोट में कहा गया है कि जलालाबाद भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है और पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में भी इसका प्रमुखता से उल्लेख मिलता है.

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मांग के संबंध में भारत सरकार ने प्रस्ताव पर प्रदान कर दी अनापत्ति

इसी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों की ओर से लंबे समय से जलालाबाद का नाम भगवान परशुराम के नाम पर परशुरामपुरी किए जाने की मांग की जा रही थी. सरकार के अनुसार, इस मांग के संबंध में भारत सरकार ने नगर पालिका परिषद जलालाबाद क्षेत्रान्तर्गत कस्बा/नगर जलालाबाद का नाम परिवर्तित कर परशुरामपुरी किए जाने के प्रस्ताव पर अनापत्ति प्रदान कर दी है. इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रस्ताव को अनुमोदन देते हुए जलालाबाद का नाम आधिकारिक रूप से परशुरामपुरी किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है.

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