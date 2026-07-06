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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPilibhit News: 'मिनी पंजाब' को बड़ी सौगात, टनकपुर-नांदेड़ एक्सप्रेस को जितिन प्रसाद ने दिखाई हरी झंडी

Pilibhit News: 'मिनी पंजाब' को बड़ी सौगात, टनकपुर-नांदेड़ एक्सप्रेस को जितिन प्रसाद ने दिखाई हरी झंडी

Pilibhit News In Hindi: पीलीभीत रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर इस एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया.

Written By : विक्रांत शर्मा |  Updated at : 06 Jul 2026 03:16 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक सौगात लेकर आया. भारत सरकार की ओर से सिख समुदाय की आस्था को ध्यान में रखते हुए टनकपुर-नांदेड़ एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है. पीलीभीत रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर इस एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया.
 
इस सौगात से तराई के पूरनपुर क्षेत्र (जिसे मिनी पंजाब भी कहा जाता है) के सिख समाज में भारी उत्साह है. बड़ी संख्या में नांदेड़ साहब गुरुद्वारे के बाबा जी और सिख समुदाय के लोगों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर 'जो बोले सो निहाल, सत् श्री अकाल' के  नारों के साथ भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया.

                                                                                                                                                                                                                                            टनकपुर से नांदेड साहेब तक जाएगी 

यह नई ट्रेन सेवा उत्तराखंड के टनकपुर से चलकर पीलीभीत, शाहजहांपुर होते हुए सीधे महाराष्ट्र के नांदेड़ साहेब (श्री हजूर साहब गुरुद्वारा) तक जाएगी. इसके साथ ही टनकपुर से पीलीभीत होते हुए शाहजहांपुर के लिए एक नई पैसेंजर ट्रेन का भी शुभारंभ किया गया है. इन दोनों ट्रेनों के संचालन से न केवल स्थानीय व्यापार और कारोबार को रफ्तार मिलेगी, बल्कि पीलीभीत के लोगों का सीधा कनेक्शन महाराष्ट्र और मुंबई जैसे बड़े औद्योगिक शहरों से भी जुड़ जाएगा.

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कभी किसान आंदोलन के वक्त गाजियाबाद बॉर्डर पर सरकार के विरोध में खड़े नजर आने वाले तराई के सिख समाज का आज रेलवे स्टेशन पर एक बिल्कुल अलग और सकारात्मक रूप देखने को मिला. केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की मौजूदगी में सिख समाज के लोगों ने सरकार के इस कदम की सराहना की. इस ट्रेन कनेक्टिविटी को सिख समाज की आस्था का सम्मान माना जा रहा है, जिससे प्रभावित होकर बड़ी संख्या में समाज के प्रबुद्ध लोग और धर्मगुरु इस पल के गवाह बने.

मिनी पंजाब को मिली सौगात 

केंद्रीय मंत्री, जितिन प्रसाद (केंद्रीय मंत्री व सांसद, ने बताया, "साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पीलीभीत में ऐतिहासिक आगमन हुआ था. उसी विज़न के तहत रेल मंत्रालय और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने तराई के इस 'मिनी पंजाब' को यह बड़ी सौगात दी है. यह ट्रेन यहां के सिख समाज को सीधे उनके आस्था के बड़े केंद्र महाराष्ट्र के श्री हजूर साहब (नांदेड़) गुरुद्वारे से जोड़ने का काम करेगी. इसके अलावा, शाहजहांपुर के लिए शुरू हुई नई पैसेंजर ट्रेन से क्षेत्र के व्यापार को एक नई दिशा मिलेगी. हमने रेल मंत्री जी से यह भी मांग की है कि पीलीभीत को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर (गोल्डन टेम्पल) से भी रेल कनेक्टिविटी के जरिए जोड़ा जाए, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा. तराई क्षेत्र को वेस्टर्न इंडिया से जोड़कर विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं."

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Published at : 06 Jul 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Jitin Prasad UP NEWS Pilibhit News
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