पत्नी घर छोड़ कर गई तो पति ने ससुराल में जाकर की बमबाजी, पूरा इलाका हुआ धुआं-धुआं

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पत्नी के घर छोड़ने से नाराज दामाद ने अपने ससुराल के घर में बमबाजी की, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. राजा नाम के युवक ने आठ साल पहले नजमा बेगम के साथ घर से भागकर शादी की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही पत्नी घर छोड़कर अपने मायके आ गई. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.

ये घटना प्रयागराज सिटी जोन के करेली थाना क्षेत्र के जीटीबी नगर की है. पूरी घटना यहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां आरोपी अपने साथियों के साथ ससुराल पहुंचा और पत्नी के घर के बाहर एक के बाद एक तीन बम फोड़े. इस बमबाजी में फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं हैं.

ससुराल के सामने दामाद ने की बमबाजी

बताया जा रहा है कि राजा नाम के युवक ने आठ साल पहले एक नजमा बेगम नाम की युवती से भागकर शादी की थी. कुछ दिनों से उसकी पत्नी घर छोड़ कर चली गई. जिसके बाद राजा अपने ससुराल पहुंचा और पत्नी नजमा बेगम के बारे मे पूछताछ करने लगा. राजा के सवाल-जवाब सुनकर नजमा की मां नाराज हो गई, जिसके बाद उसकी राजा के साथ बहस हो गई.

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आपसी झगड़े के बाद आरोपी राजा उसका भाई बबलू व फैसल नामक़ युवक घर से बाहर आए और नजमा के घर के बाहर एक के बाद एक तीन बम फोड़े और मौके से फ़रार हो गया. बमबाजी की आवाज सुनकर आसपास के इलाके में दहशत फैल गई. गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ.

घटना की जानकारी मिलते ही करेली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई है. इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है. बम फोड़ने वालों की पहचान हो गई है. पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई हैं.

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