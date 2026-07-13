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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रयागराज: पत्नी घर छोड़ कर गई तो पति ने ससुराल में जाकर की बमबाजी, पूरा इलाका हुआ धुआं-धुआं

प्रयागराज: पत्नी घर छोड़ कर गई तो पति ने ससुराल में जाकर की बमबाजी, पूरा इलाका हुआ धुआं-धुआं

Prayagraj News In Hindi: प्रयागराज में पत्नी के घर छोड़ने से नाराज युवक ने अपने सुसराल में बमबाजी की, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई, ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 13 Jul 2026 10:10 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पत्नी के घर छोड़ने से नाराज दामाद ने अपने ससुराल के घर में बमबाजी की, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. राजा नाम के युवक ने आठ साल पहले नजमा बेगम के साथ घर से भागकर शादी की थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही पत्नी घर छोड़कर अपने मायके आ गई. पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है. आरोपियों की तलाश की जा रही है. 

ये घटना प्रयागराज सिटी जोन के करेली थाना क्षेत्र के जीटीबी नगर की है. पूरी घटना यहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां आरोपी अपने साथियों के साथ ससुराल पहुंचा और पत्नी के घर के बाहर एक के बाद एक तीन बम फोड़े. इस बमबाजी में फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं हैं. 

ससुराल के सामने दामाद ने की बमबाजी

बताया जा रहा है कि राजा नाम के युवक ने आठ साल पहले एक नजमा बेगम नाम की युवती से भागकर शादी की थी. कुछ दिनों से उसकी पत्नी घर छोड़ कर चली गई. जिसके बाद राजा अपने ससुराल पहुंचा और पत्नी नजमा बेगम के बारे मे पूछताछ करने लगा. राजा के सवाल-जवाब सुनकर नजमा की मां नाराज हो गई, जिसके बाद उसकी राजा के साथ बहस हो गई. 

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आपसी झगड़े के बाद आरोपी राजा उसका भाई बबलू व फैसल नामक़ युवक घर से बाहर आए और नजमा के घर के बाहर एक के बाद एक तीन बम फोड़े और मौके से फ़रार हो गया. बमबाजी की आवाज सुनकर आसपास के इलाके में दहशत फैल गई. गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ. 

घटना की जानकारी मिलते ही करेली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई है. इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है. बम फोड़ने वालों की पहचान हो गई है. पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई हैं. 

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 13 Jul 2026 10:10 AM (IST)
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