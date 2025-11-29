उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में वोटर्स लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है. इस बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग की वेबसाइट को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि ECI की वेबसाइट बंद हो सकती है.

समाजवादी पार्टी (SP) के नेता रामगोपाल यादव ने कहा, ''इस बात की आशंका है कि 30 नवंबर की मध्य रात्रि के बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बंद कर दी जाएगी, इसलिए 30 नवंबर को शाम से पहले सभी फॉर्म जमा कर दिये जायें अन्यथा बाकी सारे लोग ऐब्सेंट दिखा दिए जाएंगे और उनका वोट नहीं बन पाएगा.''

इस बात की आशंका है की ३० नवंबर की मध्य रात्रि के बाद इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट बंद करदी जाएगी । इसलिए ३० को शाम से पहले सभी फॉर्म जमा करदिये जायें । अन्यथा शेष सारे लोग ऐब्सेंट दिखा दिए जाएँगे और उनका वोट नहीं बन पाएगा ।@samajwadiparty — Prof. Ram Gopal Yadav (@proframgopalya1) November 29, 2025

'SIR को लेकर BJP जल्दबाजी में क्यों?'

इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं. एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीना जा रहा है. बीएलओ पर जल्दबाजी का दबाव बनाया गया, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या की. SP अध्यक्ष ने ये भी सवाल उठाए कि एसआईआर को लेकर BJP जल्दबाजी में क्यों है?

अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकारी डाटा बता रहा है कि सभी फॉर्म बांटे जा चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वह फॉर्म अभी नहीं बंटे हैं. उन्होंने आशंका जताई कि फिर उसी तरह कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह सोची समझी साजिश है.

चुनाव आयोग ने दैनिक बुलेटिन में क्या कहा?

गौरतलब है कि भारतीय चुनाव आयोग ने शनिवार (29 नवंबर) को दैनिक बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 99.53 फीसदी गणना प्रपत्र (ईएफ) पहले ही बांटे जा चुके हैं. मतदाता संख्या के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने 15.40 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को कवर करते हुए 99.74 प्रतिशत ईएफ वितरण हासिल किया है.