हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'वह दोहा बहुत खराब था इसलिए...' ब्राह्मणों पर विवादित बयान में घिरे सपा नेता राजकुमार भाटी ने दी सफाई

'वह दोहा बहुत खराब था इसलिए...' ब्राह्मणों पर विवादित बयान में घिरे सपा नेता राजकुमार भाटी ने दी सफाई

Rajkumar Bhati News: समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी को लेकर कहा कि उनके 12 मिनट के भाषण की सिर्फ 7 सेकंड की क्लिप वायरल कर दुष्प्रचार किया जा रहा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 13 May 2026 07:03 AM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने ब्राह्मण समाज को लेकर कथित विवादित टिप्पणी के मामले में सफाई देते हुए कहा है कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा पोस्ट लिखकर और वीडियो बनाकर कहा कि उनका किसी भी जाति या धर्म का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनके शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह बिना शर्त माफी मांगते हैं.

पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में दिया था भाषण

राजकुमार भाटी के मुताबिक दिल्ली के जवाहर भवन में डॉ. रफरफ शकील अंसारी और जावेद अनवर की किताब ‘जाति और साम्प्रदायिकता के विषाणु’ का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कार्यक्रम के बाद इसी विषय पर परिचर्चा हुई, जिसमें योगेंद्र यादव, आशुतोष, प्रो. रतन लाल, शीबा असलम फहमी और बिलाल अहमद समेत कई लोग मौजूद थे.

ब्राह्मण समाज के सम्मानित बंधुओं से विनम्र अपील pic.twitter.com/ATaMQAUboe

— Rajkumar Bhati (@rajkumarbhatisp) May 12, 2026

">

सपा नेता राजकुमार भाटी के ब्राह्मणों पर टिप्पणी से सियासत तेज, डिप्टी CM बोले- 'अखिलेश यादव को...'

भाटी ने बताया कि अपने भाषण में उन्होंने समाज में जातियों को लेकर प्रचलित खराब कहावतों और मुहावरों का जिक्र किया था. उन्होंने कहा कि ऐसी बातें हर समाज के खिलाफ कही जाती रही हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ यह बताना था कि समाज में इस तरह की सोच गलत है.

'ब्राह्मणों के बारे में गलत सोच नहीं रखता'

सपा प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा था कि एक पत्रकार ने उन्हें ब्राह्मण और वैश्य समाज से जुड़ा एक दोहा सुनाया था, लेकिन वह इतना खराब था कि उन्होंने उसे कभी सार्वजनिक रूप से नहीं सुनाया. उन्होंने यह भी कहा था कि वह ऐसे दोहों को सही नहीं मानते और ब्राह्मण समाज में बहुत भले और सम्मानित लोग हैं.

भाटी ने आरोप लगाया कि उनके पूरे भाषण में से सिर्फ कुछ सेकंड की क्लिप काटकर सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है ताकि उन्हें ब्राह्मण विरोधी बताया जा सके. उन्होंने लोगों से पूरा वीडियो देखने की अपील की.

'अगर किसी को दुख पहुंचा तो हाथ जोड़कर माफी'

अपने बयान में राजकुमार भाटी ने कहा, “अगर मेरे शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को चोट पहुंची है तो मैं बिना किसी शर्त के हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं. मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और न कभी हो सकता है.”

उन्होंने कहा कि वह समाजवादी विचारधारा से जुड़े व्यक्ति हैं और सच्चा समाजवादी कभी किसी जाति या धर्म का अपमान नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि कुछ लोग लगातार उनके खिलाफ अभियान चलाते हैं और उन्हें ब्राह्मण विरोधी, सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि यह सभी आरोप पूरी तरह गलत हैं.

PM मोदी की अपील के बाद CM योगी का बड़ा फैसला, मंत्रियों के काफिले और WFH पर आया अपडेट

भाजपा आईटी सेल पर लगाया निशाना

राजकुमार भाटी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल और कुछ लोग उनके बयान को गलत तरीके से फैलाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज ने देश को विद्वान, राष्ट्रभक्त, वीर योद्धा और बुद्धिजीवी दिए हैं और वह इस समाज का पूरा सम्मान करते हैं.

सपा प्रवक्ता ने आखिर में कहा कि वह किसी भी जाति, धर्म या समाज के खिलाफ अपमानजनक भाषा के पक्ष में नहीं हैं और लोगों को अधूरी क्लिप के बजाय पूरा सच देखना चाहिए.

और पढ़ें
Published at : 13 May 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
BJP Rajkumar Bhati UP NEWS SAMAJWADI PARTY
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वह दोहा बहुत खराब था इसलिए...' ब्राह्मणों पर विवादित बयान में घिरे सपा नेता राजकुमार भाटी ने दी सफाई
'वह दोहा बहुत खराब था इसलिए...' ब्राह्मणों पर विवादित बयान में घिरे सपा नेता राजकुमार भाटी ने दी सफाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मिलाजुला मौसम, नोएडा से गोरखपुर तक आंधी बारिश का अलर्ट, लखनऊ में निकलेगी धूप
यूपी में मिलाजुला मौसम, नोएडा से गोरखपुर तक आंधी बारिश का अलर्ट, लखनऊ में निकलेगी धूप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
झांसी में शादी के 15 दिन बाद नवविवाहिता की मौत, छत से गिरने पर उठे सवाल; पति समेत 3 हिरासत में
झांसी में शादी के 15 दिन बाद नवविवाहिता की मौत, छत से गिरने पर उठे सवाल; पति समेत 3 हिरासत में
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghaziabad Encounter: गाजियाबाद में ATM लूटकांड के 2 आरोपी का एनकाउंटर, समीर और जुबैर ढेर
गाजियाबाद में ATM लूटकांड के 2 आरोपी का एनकाउंटर, समीर और जुबैर ढेर
Advertisement

वीडियोज

सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Bollywood News: रणवीर सिंह पर स्टाफ के आरोपों से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर इमेज पर उठे सवाल (12.05.26)
Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ताइवान कार्ड, ईरान जंग, हॉर्मुज पर नाकेबंदी और ट्रेड डील.... क्यों बेहद अहम है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का चीन दौरा?
ताइवान कार्ड, ईरान जंग, हॉर्मुज पर नाकेबंदी और ट्रेड डील.... क्यों अहम राष्ट्रपति ट्रंप का चीन दौरा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghaziabad Encounter: गाजियाबाद में ATM लूटकांड के 2 आरोपी का एनकाउंटर, समीर और जुबैर ढेर
Ghaziabad Encounter: गाजियाबाद में ATM लूटकांड के 2 आरोपी का एनकाउंटर, समीर और जुबैर ढेर
क्रिकेट
शेन वॉटसन का KKR को लेकर बड़ा दावा, प्लेऑफ को लेकर जो कहा वो सभी टीमों की उड़ा देगा नींद
शेन वॉटसन का KKR को लेकर बड़ा दावा, प्लेऑफ को लेकर जो कहा वो सभी टीमों की उड़ा देगा नींद
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
इंडिया
नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर पीएम आवास में बैठक, सहमत नहीं राहुल, दिया- Note of Dissent
नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर पीएम आवास में बैठक, सहमत नहीं राहुल, दिया- Note of Dissent
बिजनेस
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां और खेती से लेकर GDP पर बड़ा असर
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां, खेती और GDP पर बड़ा असर
इंडिया
RSS के सरकार्यवाह होसबाले का सरकार को सुझाव, 'पाकिस्तान के साथ संवाद का रास्ता खुला रहना चाहिए'
RSS के सरकार्यवाह होसबाले का सरकार को सुझाव, 'पाकिस्तान के साथ संवाद का रास्ता खुला रहना चाहिए'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'देश में एक बार फिर लॉकडाउन...', PM मोदी की अपील पर राकेश टिकैत का बड़ा दावा
'देश में एक बार फिर लॉकडाउन...', PM मोदी की अपील पर राकेश टिकैत का बड़ा दावा
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget