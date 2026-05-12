हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDehradun News: स्कूटी आगे-VIP काफिला पीछे, ये कैसी तेल बचत? मंत्री की सवारी पर उठे सवाल, Video

Dehradun News: स्कूटी आगे-VIP काफिला पीछे, ये कैसी तेल बचत? मंत्री की सवारी पर उठे सवाल, Video

Dehradun News: पेट्रोल-डीजल बचाने का संदेश देने के लिए देहरादून की सड़कों पर स्कूटी से निकले मंत्री जी विवादों में घिर गए हैं. मंत्री जी तो स्कूटी पर थे, लेकिन उनके पीछे पूरा VIP काफिला दौड़ रहा था.

By : दानिश खान | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 12 May 2026 11:23 PM (IST)
Preferred Sources

सड़कों पर उस वक्त एक अनोखा और हैरान करने वाला दृश्य देखने को मिला, जब मंत्री जी पेट्रोल-डीजल बचाने का संदेश देने के लिए स्कूटी पर सवार होकर निकले. पहली नजर में यह तस्वीर बेहद सादगी भरी लगी, मानो मंत्री जी ने तेल बचत की अपील को गंभीरता से लेते हुए खुद एक बड़ी मिसाल पेश की हो. लेकिन, जैसे-जैसे इस पूरे घटनाक्रम की परतें खुलीं, यह 'सादगी' से ज्यादा 'इवेंट मैनेजमेंट' और दिखावे की राजनीति का हिस्सा नजर आने लगा.

वायरल हो रहे वीडियो में साफ दिख रहा है कि मंत्री जी स्कूटी पर आगे-आगे चल रहे हैं, जबकि उनके ठीक पीछे उनका पूरा वीआईपी (VIP) काफिला उसी रफ्तार से दौड़ रहा है. कई गाड़ियां, सुरक्षा वाहन और पूरा लाव-लश्कर पीछे-पीछे चल रहा था. ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि जब मंत्री जी स्कूटी पर ही सफर कर रहे थे, तो पीछे इतनी गाड़ियों का काफिला क्यों? क्या यह वास्तव में ईंधन बचत है या सिर्फ कैमरे के लिए बनाई गई एक शानदार तस्वीर?

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

'ड्राइवर की गलती' का तर्क जनता को नहीं पच रहा

बवाल मचने के बाद इस पूरे मामले में सफाई दी गई कि काफिला मंत्री जी के निर्देश पर नहीं, बल्कि 'ड्राइवर की गलती' से पीछे चल पड़ा था. हालांकि, यह तर्क लोगों के गले नहीं उतर रहा है. आम जनता सवाल पूछ रही है कि:

  • क्या कोई ड्राइवर बिना निर्देश के इतना बड़ा फैसला खुद ले सकता है?
  • क्या पूरा सुरक्षा काफिला अपनी मर्जी से मंत्री जी के पीछे चल सकता है?
  • या फिर यह सिर्फ जिम्मेदारी से बचने का एक सुविधाजनक बहाना है?

बिना इंश्योरेंस की उधार की स्कूटी पर 'संदेश'

मामला सिर्फ वीआईपी काफिले तक ही सीमित नहीं रहा. इस 'स्कूटी सवारी' पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिसने पूरे घटनाक्रम को संदिग्ध बना दिया है. जानकारी के मुताबिक जिस स्कूटी पर मंत्री जी सवार थे, उसका इंश्योरेंस पिछले मार्च में ही खत्म हो चुका है. यानी जिस वाहन से 'संदेश' दिया जा रहा था, वह खुद नियमों का उल्लंघन कर रहा था. यह स्कूटी मंत्री जी की खुद की भी नहीं थी. एक उधार की सवारी पर पूरा अभियान खड़ा कर दिया गया.

सोशल मीडिया पर उड़ी खिल्ली

सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. लोग जमकर तंज कस रहे हैं. यूज़र्स का कहना है कि यह "इवेंट मैनेजमेंट पॉलिटिक्स" का नया उदाहरण है, जहां असल मुद्दों से ज्यादा ध्यान सिर्फ तस्वीर और संदेश पर दिया जाता है.

विशेषज्ञों का भी मानना है कि अगर सरकार वास्तव में ईंधन बचत को लेकर गंभीर है, तो उसे नीतिगत स्तर पर ठोस कदम उठाने होंगे. सिर्फ एक दिन की प्रतीकात्मक स्कूटी सवारी से कोई बड़ा बदलाव नहीं आता. इसके लिए वीआईपी कल्चर (VIP Culture) पर लगाम लगाना और अनावश्यक काफिलों को कम करना सबसे ज्यादा जरूरी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस दिखावे की राजनीति पर सरकार आगे क्या जवाब देती है.

Published at : 12 May 2026 11:21 PM (IST)
Tags :
Dehradun News Uttarakhand Politics UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: स्कूटी आगे-VIP काफिला पीछे, ये कैसी तेल बचत? मंत्री की सवारी पर उठे सवाल, Video
देहरादून: स्कूटी आगे-VIP काफिला पीछे, ये कैसी तेल बचत? मंत्री की सवारी पर उठे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Shamli News: महिला आरक्षण को लेकर सपा सांसद इकरा हसन के आवास पर हल्ला बोल, महिलाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन
महिला आरक्षण को लेकर सपा सांसद इकरा हसन के आवास पर हल्ला बोल, महिलाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: इंजीनियरिंग छात्रों के लिए 2 इंडस्ट्रियल विजिट अनिवार्य, AI कोर्स से मिलेगा रोजगार
UP: इंजीनियरिंग छात्रों के लिए 2 इंडस्ट्रियल विजिट अनिवार्य, AI कोर्स से मिलेगा रोजगार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में नया गोसंरक्षण मॉडल, 7500 गोशालाएं बनेंगी जैविक खाद केंद्र, मिलेगा रोजगार
UP में नया गोसंरक्षण मॉडल, 7500 गोशालाएं बनेंगी जैविक खाद केंद्र, मिलेगा रोजगार
Advertisement

वीडियोज

सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Bollywood News: रणवीर सिंह पर स्टाफ के आरोपों से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर इमेज पर उठे सवाल (12.05.26)
Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर पीएम आवास में बैठक, सहमत नहीं राहुल, दिया- Note of Dissent
नए CBI डायरेक्टर की नियुक्ति पर पीएम आवास में बैठक, सहमत नहीं राहुल, दिया- Note of Dissent
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश: PM मोदी की अपील पर CM मोहन यादव का बड़ा फैसला, कहा- 'अगले आदेश तक...'
मध्य प्रदेश: PM मोदी की अपील पर CM मोहन यादव का बड़ा फैसला, कहा- 'अगले आदेश तक...'
क्रिकेट
शेन वॉटसन का KKR को लेकर बड़ा दावा, प्लेऑफ को लेकर जो कहा वो सभी टीमों की उड़ा देगा नींद
शेन वॉटसन का KKR को लेकर बड़ा दावा, प्लेऑफ को लेकर जो कहा वो सभी टीमों की उड़ा देगा नींद
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
विश्व
'हम 90% यूरेनियम संवर्धन...', ईरान ने दी अमेरिका को परमाणु हमले की बड़ी धमकी, क्या बिगड़ रहे हालात ?
'हम 90% यूरेनियम संवर्धन...', ईरान ने दी अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी, क्या बिगड़ रहे हालात ?
बिजनेस
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां और खेती से लेकर GDP पर बड़ा असर
Explained: PM मोदी की अपील से अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान? नौकरियां, खेती और GDP पर बड़ा असर
इंडिया
RSS के सरकार्यवाह होसबाले का सरकार को सुझाव, 'पाकिस्तान के साथ संवाद का रास्ता खुला रहना चाहिए'
RSS के सरकार्यवाह होसबाले का सरकार को सुझाव, 'पाकिस्तान के साथ संवाद का रास्ता खुला रहना चाहिए'
यूटिलिटी
LPG News: रसोई गैस की सप्लाई होगी और भी मजबूत, BPCL ने बताया- कैसे बढ़ेगा देश का गैस भंडार
रसोई गैस की सप्लाई होगी और भी मजबूत, BPCL ने बताया- कैसे बढ़ेगा देश का गैस भंडार
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget