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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'दुनिया पागल थोड़ी न है!', सरकार छात्रों से बातचीत के लिए तैयार तो इकरा हसन ऐसा क्यों बोलीं?

'दुनिया पागल थोड़ी न है!', सरकार छात्रों से बातचीत के लिए तैयार तो इकरा हसन ऐसा क्यों बोलीं?

Iqra Hasan On CJP Protest: कैराना से सपा की लोकसभा सांसद इकरा हसन ने कहा कि एक कमरे में बुलाकर बातचीत नहीं होती. सबके बीच में बातचीत और फैसला होना चाहिए.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 23 Jul 2026 03:53 PM (IST)
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सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत के लिए तैयार हो गई है. इस बीच सपा की कैराना सांसद इकरा हसन की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि जब 20 जुलाई को आंदोलन के नेता उनसे (जेपी नड्डा) मिलने गए थे तो चार घंटे उनके बर्बाद कराए गए. इतने लोग इकट्ठा हुए थे. सरकार ने क्या किया? उन लोगों ने अपनी मांगे रखीं लेकिन इन्होंने न कोई आश्वासन दिया न कोई रिप्लाई दिया. 

जो भी निर्णय हो वो सबके बीच में हो- इकरा हसन

इकरा हसन ने कहा, "अब जब सरकार का मन करेगा तो कमरे में बुलाकर दो लोगों से बात, ऐसे नहीं चलता है. किसी भी धरने या आंदोलन का नियम होता है कि जो खुला मंच है, जहां पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं, उनके बीच में कोई भी बात हो और निर्णय भी उनके बीच में लिया जाता है. मैं सीजेपी के सभी लोगों और आंदोलन में शामिल छात्रों की बात से सहमत हूं कि जो भी निर्णय हो वो सबके बीच में होना चाहिए. कमरे में बुलाकर चार-चार घंटे बिठा लेंगे तो दुनिया पागल थोड़ी न है!"

सरकार धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं हटा रही- इकरा हसन

संसद का सत्र न चलने के सवाल पर उन्होंने कहा, "ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि सदन चले. विपक्ष अपनी मांग रखेगा. उसमें कहीं न कहीं तो कॉमन प्लैटफॉर्म पर आना पड़ेगा. हम सदन शुरू होने से पहले और इस आंदोलन के शुरू होने से पहले सुन रहे थे कि कैबिनेट में फेरबदल होगा. तो सरकार क्यों नहीं हटा दे रही है (धर्मेंद्र प्रधान को). कोई बहुत बड़ी मांग नहीं रखी गई है. बहुत छोटी सी मांग है. उस पर भी सरकार अपने अहंकार को लेकर बनी हुई है. न सरकार विपक्ष से बातचीत करने के लिए तैयार है और न छात्रों से बात करने को तैयार है."

जेपी नड्डा न तो एजुकेशन, न होम, न प्राइम मिनिस्टर हैं- इकरा हसन

इसके आगे उन्होंने कहा, "जेपी नड्डा जी का क्या औचित्य बनता था उनको बुलाने का? वो न तो एजुकेशन मिनिस्टर हैं,  न होम मिनिस्टर हैं और न प्राइम मिनिस्टर है. उन्होंने उस दिन समय खराब किया. अब दोबारा वो वही करना चाहते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. सोनम वांगचुक से विपक्ष के लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है." 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 23 Jul 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
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