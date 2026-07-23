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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'दिल्ली में परीक्षा का आंदोलन, रामपुर में शिक्षा का...', जौहर यूनिवर्सिटी विवाद को लेकर अखिलेश यादव का हमला

'दिल्ली में परीक्षा का आंदोलन, रामपुर में शिक्षा का...', जौहर यूनिवर्सिटी विवाद को लेकर अखिलेश यादव का हमला

UP Politics: सपा ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ साजिश बताया और आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार जानबूझकर शिक्षा के केंद्र को गिराना चाहती है. इसके लिए पार्टी के सभी विधायकों-सांसदों ने भी अभियान चला रखा है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 23 Jul 2026 05:13 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने के मामला अब पूरी तरह तूल पकड़ चुका है. नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल रामपुर पहुंचा है. जिसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा है.

अखिलेश यादव ने लिखा, "दिल्ली में परीक्षा का आंदोलन चल रहा है और रामपुर में शिक्षा का. जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने से ही यहां के छात्रों का भविष्य बचेगा, इसी हमदर्दी भरे नज़रिए से आज समाजवादी पार्टी का हमारा डेलीगेशन वहां पहुंचा, जिसने छात्रों की मांगो का पूरा समर्थन किया."

यह भी पढ़ें: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद संत समाज की बड़ी बैठक, अयोध्या में जुटेंगे 300 संत

रामपुर विकास प्राधिकरण ने दिया है नोटिस 

15 जुलाई को रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को नोटिस दिया था कि यूनिवर्सिटी की 40 बिल्डिंग में से 38 बिल्डिंग बिना नक्शे और मंजूरी के बनी हैं. जिन्हें प्रबंधन खुद गिरा दे या प्राधिकरण बुलडोजर चला देगा. इसको लेकर यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने दावा किया कि उनकी साड़ी बिल्डिंग सही हैं और जिला पंचायत से नक्शे पास हैं. 

सपा ने खोल दिया मोर्चा 

समाजवादी पार्टी ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ साजिश बताया और आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार जानबूझकर शिक्षा के केंद्र को गिराना चाहती है. इसके लिए सपा के सभी विधायकों-सांसदों ने भी अभियान चला रखा है. इसी कड़ी में आज सपा का एक डेलिगेशन रामपुर पहुंचा है. जहां वह यूनिवर्सिटी प्रबंधन से बात करेगा, बल्कि प्रशासन से भी मुलाकात कर सारा पक्ष रखेगा.

रामपुर में स्थानीय नेता और यूनिवर्सिटी में पढने वाले छात्र और छात्राएं गेट के बाहर धरना-प्रदर्शन दे रहे हैं. इसके अलावा स्थानीय और आसपास के विधायक व बाकी नेता भी पहुंच रहे हैं. प्रबंधन ने प्राधिकरण के फैसले के खिलाफ मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट में भी अपील दाखिल की है, जिस पर 28 जुलाई को सुनवाई होनी है. अब देखना है कि प्रबंधन के तर्कों को माना जाता है या नहीं.

यह भी पढ़ें: अखिलेश यादव की पार्टी पर भड़के ओपी राजभर, किया बड़ा दावा- 'सपा को 25-30 सीटें भी नहीं...'

Published at : 23 Jul 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Jauhar University Akhilesh Yadav UP NEWS
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