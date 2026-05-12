समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी की ओर से ब्राह्मणों पर की गई टिप्पणी से प्रदेश की सियासत गरमा गई है. बीजेपी नेता और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अब इसे लेकर सपा को घेरा है. उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि सपा का असली चरित्र और घृणित चिंतन एक बार फिर पूरे देश के सामने उजागर हो गया है.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, ''सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई अमर्यादित और अपमानजनक टिप्पणी न केवल निंदनीय है, बल्कि यह समाजवादी पार्टी की मानसिकता को भी दर्शाती है. जिस ब्राह्मण समाज ने देश को ज्ञान, संस्कृति, संविधान और राष्ट्र निर्माण की दिशा दी, उसके प्रति इस प्रकार की भाषा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है.''

सपा का असली चरित्र और घृणित चिंतन एक बार फिर पूरे देश के सामने उजागर हो गया है।



सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समाज पर की गई अमर्यादित और अपमानजनक टिप्पणी न केवल निंदनीय है, बल्कि यह समाजवादी पार्टी की मानसिकता को भी दर्शाती है।

जिस ब्राह्मण समाज ने देश को ज्ञान,… — Brajesh Pathak (@brajeshpathakup) May 12, 2026

'सपा पहले भी सनातन, संत समाज पर बयानबाजी करती रही'

उन्होंने आगे कहा, ''सपा पहले भी सनातन, संत समाज और सामाजिक समरसता के खिलाफ बयानबाज़ी करती रही है, चाहे आज़म खान का भारत माता को डायन कहना हो या फिर तत्कालीन सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्या का रामचरित मानस को जलाकर पैरों से कुचलना हो या फिर उनके सासंद द्वारा प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहना हो या फिर केंद्रीय मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पंकज चौधरी जी पर अपमान जनक टिप्पणी करना हो.''

ब्राह्मण समाज इस अपमान को स्वीकार नहीं करेगा- ब्रजेश पाठक

उपमुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या यह बयान उनकी पार्टी का आधिकारिक चिंतन है? यदि नहीं, तो हिम्मत दिखाएं तत्काल कठोर कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक माफी भी मांगें. उन्होंने कहा, ''पूरे देश का ब्राह्मण समाज इस अपमान को कभी स्वीकार नहीं करेगा. समाज को बांटने और जातीय विद्वेष फैलाने की राजनीति करने वालों को जनता लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी. सपा याद रखे- जिसे संस्कारों का सम्मान नहीं, उसे जनता सत्ता का अधिकार नहीं.”

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सपा में बदजुबानी की प्रतियोगिता चल रही- बीजेपी

यूपी बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा, ''सपा में बयान नहीं, बदजुबानी की प्रतियोगिता चल रही है. कभी सनातन पर हमला, कभी समाज के सम्मानित वर्गों पर अपमानजनक टिप्पणी, यही सपाई राजनीति की असली पहचान बन चुकी है. सपा नेता राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समाज का अपमान करने वाला बयान केवल एक व्यक्ति की सोच नहीं, बल्कि उस मानसिकता का आईना है, जहां वोटबैंक के अहंकार में मर्यादा, संस्कार और सामाजिक सम्मान सब कुचल दिए जाते हैं.''

सपा में बयान नहीं, बदजुबानी की प्रतियोगिता चल रही है। कभी सनातन पर हमला, कभी समाज के सम्मानित वर्गों पर अपमानजनक टिप्पणी, यही सपाई राजनीति की असली पहचान बन चुकी है।



सपा नेता राजकुमार भाटी द्वारा ब्राह्मण समाज का अपमान करने वाला बयान केवल एक व्यक्ति की सोच नहीं, बल्कि उस मानसिकता… pic.twitter.com/GHmijAd7uD — BJP Uttar Pradesh (@BJP4UP) May 12, 2026

सपा नेता राजकुमार भाटी ने क्या दिया विवादित बयान?

सपा नेता राजकुमार भाटी ने दिल्ली में 5 मई को आयोजित एक कार्यक्रम में ब्राह्मणों पर विवादित टिप्पणी की थी. इसके बाद उनका यह वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि ब्राह्मण भला न वेश्या, इनमें भला न कोय! और कोई-कोई वेश्या तो भली, ब्राह्मण भला न कोय.''

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