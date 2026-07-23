अखिलेश यादव की पार्टी पर भड़के ओपी राजभर, किया बड़ा दावा- 'सपा को 25-30 सीटें भी नहीं...'

उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया है. सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर लगातार हमलावार हैं. अब गाजीपुर में मंदिर के पुजारी और उनके चार वर्षीय बेटे के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है.

सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए ओपी राजभर ने कहा, “वाह अखिलेश यादव जी वाह! गजब का दोहरा चरित्र है आपका. एक तरफ ब्राह्मण सम्मान और ब्राह्मण सम्मेलन का ढोंग करते हैं, दूसरी तरफ ब्राह्मणों के साथ PDA यानी ‘पीट देगा अहीर’ करवाते हैं.”

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'सपा को 25-30 सीटें भी नहीं मिलेंगी'

ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए लिखा, “समझाइए अपने गुंडों को.” उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सपा कार्यकर्ता ऐसे गुंडागर्दी करते रहे तो अखिलेश यादव को 25-30 सीटें भी नहीं मिलेंगी, जिनकी उन्हें उम्मीद है.

पुजारी पर हमले की निंदा की

राजभर ने गाजीपुर के बाबा गंगेश्वरनाथ मंदिर के पुजारी मोनू गिरी और उनके 4 साल के मासूम बेटे पर हुए हमले की निंदा की. उन्होंने आरोप लगाया कि पुजारी के साथ बुरी तरह मारपीट की गई और बच्चे पर फावड़े से हमला कर उसका सिर फोड़ दिया गया.

क्या है पूरा मामला?

गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र में 21 जुलाई की सुबह यह घटना हुई. पुजारी मोनू गिरी के अनुसार, उन्होंने मंदिर परिसर को गंदा न करने के लिए स्थानीय यादव युवकों से कहा, जिस पर विवाद बढ़ गया. आरोप है कि इसी बात को लेकर पुजारी और उनके नाबालिग बेटे पर हमला कर दिया गया. पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

ओपी राजभर का यह हमला यूपी की सियासत में ब्राह्मण-यादव समीकरण को लेकर नई बहस छेड़ गया है. राजभर ने इस घटना को सपा की “दोहरी नीति” का उदाहरण बताया है.

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