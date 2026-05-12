PM मोदी की अपील के बाद CM योगी का बड़ा फैसला, मंत्रियों के काफिले और WFH पर आया अपडेट

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों से अपील की है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आव्हान से जुड़ें. सीएम योगी ने कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें. उन्होंने पीएम के आह्वान को प्रदेश में व्यावहारिक रूप से अपनाए जाने की अपील की.

मंत्रियों की फ्लीट से अनावश्यक गाड़ियों को हटाया जाए- सीएम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव, डीजीपी, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव की बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50 फीसदी की कमी की जाए. काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाया जाए.

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को भी प्राथमिकता देने की अपील की. उन्होंने पीएनजी, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों आदि के उपयोग पर विशेष बल दिया. मुख्यमंत्री जी का सरकारी बैठकों, सेमिनारों, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप के वर्चुअली आयोजन पर जोर रहा.

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सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे आयोजित किया जाए- सीएम

सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में उथल-पुथल है, ऐसे में सभी को सावधानी बरतनी होगी. प्रधानमंत्री के आह्वान का पालन करने के लिए राज्यों को तैयार रहना होगा. उन्होंने कहा कि मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि सप्ताह में एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें. सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे आयोजित किया जाए. इस अभियान से सरकारी कर्मचारियों, स्कूलों-कॉलेजों के विद्यार्थियों समेत समाज के अलग-अलग वर्गों को भी जोड़ें.

वर्क फ्रॉम होम पर राज्य स्तर पर एडवाइजरी जारी की जाए- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास विभाग और आईआईडीसी द्वारा औद्योगिक संस्थानों, बड़े स्टार्टअप्स आदि में वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रेरित किया जाए. वहीं जहां बड़ी संख्या में कार्मिक कार्यरत हैं, उन्हें सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की अनुशंसा के लिए राज्य स्तर पर एडवाइजरी जारी की जाए.

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सीएम योगी की बैठक की बड़ी बातें