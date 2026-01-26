शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे कंप्यूटर बाबा ने कर दिया बड़ा ऐलान, कल से करेंगे ये काम
Shankaracharya Avimukteshwaranand: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कंप्यूटर बाबा के साथ लगभग 20 और संत धूनी रामाएंगे. 27 जनवरी से कंप्यूटर बाबा धूनी तप करेंगे.
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित माघ मेला इस बार सियासी अखाड़े का केंद्र बन चुका है, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद पर धार्मिक और सियासी माहौल गरमाया हुआ है. नेताओं और धर्म गुरुओं की ओर से इस मामले पर लगातार बयानबाजी जारी है. इसी बीच कंप्यूटर बाबा का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को समर्थन मिला है. बताया गया कि कंप्यूटर बाबा के साथ लगभग 20 और संत धूनी रामाएंगे.
मीडिया से बातचीत में कंप्यूटर बाबा ने कहा, "पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के सम्मान एवं सनातन धर्म की मर्यादा की रक्षा हेतु, प्रशासन द्वारा की गई दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई के विरोध में संत समाज द्वारा कल (27 जनवरी से) धूनी हवन एवं तपस्या का आयोजन किया जाएगा."
क्यों किया जा रहा धूनी हवन?
उन्होंने कहा कि यह धूनी हवन एवं तपस्या किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और संत सम्मान की रक्षा हेतु एक आध्यात्मिक संकल्प है. संत समाज ईश्वर से प्रार्थना करेगा कि प्रशासन को सद्बुद्धि प्राप्त हो तथा भविष्य में संतों एवं धर्मगुरुओं के प्रति ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो."
'संत समाज की गरिमा की रक्षा को समर्पित रहेगी तपस्या'
कंप्यूटर बाबा ने मीडिया से बातचीत में यह भी बताया है कि, "यह तपस्या राष्ट्र, गौ माता, सनातन धर्म एवं संत समाज की गरिमा की रक्षा हेतु समर्पित रहेगी. संत समाज संकल्प लेता है कि धर्म और सत्य की राह पर अडिग रहते हुए, शांतिपूर्ण एवं आध्यात्मिक मार्ग से अपना विरोध एवं आस्था प्रकट करता रहेगा."
शंकराचार्य विवाद में राकेश टिकैत की एंट्री
उधर, किसान नेता राकेश टिकैत की भी इस विवाद में एंट्री हो गई है, उन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है. राकेश टिकैत ने कहा, "शंकराचार्य को स्नान करवा देना चाहिए, क्योंकि अगर संत, किसान नाराज होंगे तो देश को भारी पड़ेगा. ये देश कृषि और ऋषि का देश है. जब-जब ऋषि और कृषि के साथ छेड़खानी होगी तो हलचल पैदा होगी."
