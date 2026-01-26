यूपी: चुनाव लड़ने को लेकर बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान, बोले- 'षड्यंत्रकारियों ने...'

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में एक बड़ा सियासी ऐलान करते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में तहलका मचा दिया है. पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह खिचड़ी भोज कार्यक्रम के दौरान मंच से एक बार फिर खुद के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर बयान दिया है.



पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में कहा कि, "लोग कहते हैं कि मैं चुनाव कहां से लडूंगा लेकिन मैं जहां से चुनाव लडूंगा. मैं अब चुनाव से ऊपर हो चुका हूं, सांसद पद से मैं ऊपर हूं, इस समय यह मेरी बात आप लोग मान लीजिए, सांसद मेरे सामने कहीं टिकता नहीं है.

'मेरे सांसद का पद नहीं रखता मायने'

बृजभूषण शरण सिंह अपनी तारीफ करते हुए यह आसपास के लोकसभा क्षेत्र के सांसदों को भुनगे कह दिया, आसपास के भुनगे हैं उनको कोई जानता है सांसद पद से आपने हमको ऊपर कर दिया है, सांसद का पद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है. उन्होंने कहा कि एक बार खंभा जरूर गाड़ेंगे, क्योंकि आपने मुझको न ही रिटायर किया है और न ही मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझको रिटायर किया है.

'षड्यंत्रकारियों ने किया है रिटायर'

उन्होंने कहा कि षड्यंत्रकारियों ने रिटायर किया है, "उन षड्यंत्रकारियों के लिए मैं एक बार संसद जरूर जाऊंगा, अब किस लोकसभा सीट से जीतकर जाएंगे यह भगवान जाने." उन्होंने कहा, "जो सांसद ज्यादा गड़बड़ कर रहा होगा उन्हीं के लोकसभा सीट से जाएंगे, जो अच्छा काम कर रहा होगा, जनता की सेवा कर रहा होगा उस लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ूंगा."

देश और प्रदेश की जनता मेरे साथ- बृजभूषण शरण सिंह

उन्होंने बिना नाम लिए कहा, "होंगे कुछ लोग जो यह समझ बैठे हैं कि हम 100-50 साल के लिए सांसद हो गए हैं." पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि मेरे जिले की जनता, मेरे मंडल की जनता, मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे प्रदेश की जनता, मेरे साथ है, अब तो आप जान रहे की देश की जनता भी मेरे साथ है."