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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए' बृजभूषण शरण सिंह ने यह क्यों कहा? जानें- यहां

'सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए' बृजभूषण शरण सिंह ने यह क्यों कहा? जानें- यहां

बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के मुद्दे पर कहा कि लोगों को खुद सोचना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं. सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 21 Aug 2026 04:38 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश स्थित कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने नकली पनीर के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए. एनालॉग डेरी प्रॉडक्ट पर लोगों को जागरुक करते हुए सिंह ने कहा कि आप लोगों को खुद समझना चाहिए कि आप लोग क्या खा रहे हैं. सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए.

नकली नकली खाद्य पदार्थ पर बृजभूषण सिंह ने कहा कि मिलावट खोरी के खिलाफ अगर सही से अभियान चलाया जाएगा पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा. हमारे देश में दूध का उत्पादन इतना ही है दो चम्मच बड़े बेटे को, एक चम्मच छोटी बच्ची को दिया जा सकता है इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता है.

सिंह ने नकली खाद्य पदार्थों कहा कि मैं तो पहले से ही कह रहा था आप लोग सरकार के भरोसे मत रहिए, आप खुद तय कीजिए कि आपको क्या खाना है. 

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पूर्व सांसद ने ली चुटकी

बृजभूषण शरण सिंह ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा एनालॉग डेयरी प्रॉडक्ट पर कार्रवाई पर जहां एक ओर तारीफ की तो वहीं चुटकी लेते हुए कहा कि मैं कितने दिन से नकली खाद पदार्थ और एनालॉग डेयरी  पदार्थों पर बोल रहा था.

चीनी के दाम बढ़ाने जाने बृजभूषण सिंह ने कहा कि अगर किसान की चीनी महंगी हो गई तो हाहाकार मच गया. आप देखिए डीजल महंगा हो गया पेट्रोल महंगा हो गया हर ट्रैक्टर मोटरसाइकिल सबके दाम महंगे हो रहे हैं तो चीनी का भी दाम महंगा होना चाहिए.

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 21 Aug 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
Gonda News BJP Up News Brij Bhushan Sharan Singh
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