'सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए' बृजभूषण शरण सिंह ने यह क्यों कहा? जानें- यहां

भारतीय जनता पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश स्थित कैसरगंज से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने नकली पनीर के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए. एनालॉग डेरी प्रॉडक्ट पर लोगों को जागरुक करते हुए सिंह ने कहा कि आप लोगों को खुद समझना चाहिए कि आप लोग क्या खा रहे हैं. सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए.

नकली नकली खाद्य पदार्थ पर बृजभूषण सिंह ने कहा कि मिलावट खोरी के खिलाफ अगर सही से अभियान चलाया जाएगा पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा. हमारे देश में दूध का उत्पादन इतना ही है दो चम्मच बड़े बेटे को, एक चम्मच छोटी बच्ची को दिया जा सकता है इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता है.

सिंह ने नकली खाद्य पदार्थों कहा कि मैं तो पहले से ही कह रहा था आप लोग सरकार के भरोसे मत रहिए, आप खुद तय कीजिए कि आपको क्या खाना है.

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पूर्व सांसद ने ली चुटकी

बृजभूषण शरण सिंह ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा एनालॉग डेयरी प्रॉडक्ट पर कार्रवाई पर जहां एक ओर तारीफ की तो वहीं चुटकी लेते हुए कहा कि मैं कितने दिन से नकली खाद पदार्थ और एनालॉग डेयरी पदार्थों पर बोल रहा था.

चीनी के दाम बढ़ाने जाने बृजभूषण सिंह ने कहा कि अगर किसान की चीनी महंगी हो गई तो हाहाकार मच गया. आप देखिए डीजल महंगा हो गया पेट्रोल महंगा हो गया हर ट्रैक्टर मोटरसाइकिल सबके दाम महंगे हो रहे हैं तो चीनी का भी दाम महंगा होना चाहिए.

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