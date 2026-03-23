प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज का हिस्सा गिरने से कई मजदूर मलबे में दबे, अमोनिया गैस का रिसाव
Prayagraj Cold Storage Collapsed: हीं हादसे की खबर फैलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई. फिलहाल घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है.
प्रयागराज के फाफामऊ थाना क्षेत्र के चंदापुर इलाके में आज सोमवार (23 मार्च) को एक बड़ा हादसा हो गया. जर्जर कोल्ड स्टोरेज का एक हिस्सा अचानक गिरने से कई लोग घायल हो गए. बताया जा रहा है कि छज्जा गिरने के बाद वहां से अमोनिया गैस का रिसाव भी शुरू हो गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.
इस घटना के बाद कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है. सूचना मिलते ही फाफामऊ थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया. वहीं हादसे की खबर फैलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई. भीड़ को हटाने और राहत कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. फिलहाल घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा जा रहा है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है.
(ये खबर बढ़ रही है)
हथौड़ा तब मारो जब लोहा गर्म हो, हम इंतजार करेंगे! अखिलेश यादव ने किसे दे डाली चेतावनी?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL