हथौड़ा तब मारो जब लोहा गर्म हो, हम इंतजार करेंगे! अखिलेश यादव ने किसे दे डाली चेतावनी?

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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने असुददीन ओवैसी के बंगाल में उतरने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “यूपी की जनता ने PDA के माध्यम से जो संदेश दिया था, वही अब लोकतंत्र बचाने का आह्वान बंगाल में भी गूंजेगा.” इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगला में ममता बनर्जी की जीत का दावा किया. अखिलेश यादव ने यह बयान अज लखनऊ में राम मनोहर लोहिया की जयंत के मौके पर दिया.

इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने का आह्वान किया और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा. अखिलेश यादव ने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी समाजवादी थे और आज भी उनके विचारों से ही देश की बड़ी आबादी को खुशहाली मिलेगी. गरीब और अमीर के बीच की खाई पाटने के लिए समाजवादी विचारों को लागू करना होगा. उन्होंने आगे कहा कि राम मनोहर लोहिया के सपनों को साकार करने के लिए समाजवादी पार्टी निरंतर संघर्षरत है.

यूपी में कानून व्यवस्था पर निशाना

उत्तर प्रदेश में हालिया घटनाओं को लेकर अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. गोरखपुर में पूर्व पार्षद मर्डर केस पर कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यसभा सांसद ने नंगा कर देने की बात कही, बदायूं में स्वजातीय लोगों पर क्या कार्रवाई हुई? उन्होंने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर पेड लोग पोस्ट कर रहे हैं. इलाहाबाद में CCTV और DVR क्यों उखाड़ दिए गए? हथौड़ा तब मारो जब लोहा गर्म हो. हम इंतजार करेंगे. राजनीति के खेल में बहुत आग लगती है, कई रिकॉर्डिंग्स बाहर आएंगी, खेल मत खेलो.

ओवैसी के बंगाल में लड़ने पर प्रतिक्रिया

पश्चिम बंगाल के चुनावों में असुददीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के उतरें पर अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने PDA के माध्यम से जो संदेश दिया था, वही लोकतंत्र बचाने का आह्वान बंगाल में भी गूंजेगा. उन्होंने बीजेपी की चालों को लेकर आगे कहा कि कितनी भी पाबंदियां लगा ले इलेक्शन कमीशन, लेकिन इस बार जनता ममता बनर्जी को चुनकर भेजेगी. यही नहीं ममता बनर्जी के कामों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि नेता जी (मुलायम सिंह यादव) के महिलाओं के सम्मान के प्रयास आज बंगाल में ममता बनर्जी के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए महिला और बंगाल के लोग उनके साथ खड़े हैं.

राजभर और संजय निषाद पर तंज

ओम प्रकाश राजभर के बयान जिसमें उन्होंने सपा नेताओं को बीजेपी नेताओं से गुलदस्ता लेकर मिलने का दावा किया था, इस पर अखिलेश यादव ने कहा, "अगर पता चल जाए कि कौन रात में गुलदस्ता लेकर जा रहा है और नाम स्पष्ट हो जाए तो फैसला लेना आसान होगा."

इसके साथ ही उन्होंने संजय निषाद के रोने पर व्यंग्य कसा कि रोना प्रायश्चित हो या कुछ और, चली चला की बेला है तो आंसू तो आएंगे. हमारे यहां विदाई के बाद घूमने जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री विदाई से पहले घूम आए. एक बार फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी की मांग दोहराई कि जाति जनगणना हो और आबादी के अनुपात में अधिकार मिलें.

PM की सीसीएस बैठक-महंगाई पर हमला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सीसीएस बैठक पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कालाबाजारी कौन कर रहा है, जिसे बैठक में बैठा रहे हैं. आज महंगाई चरम पर है और बीजेपी अपने लोगों को लाभ पहुंचा रही है, जबकि जनता महंगाई से जूझ रही है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पर तंज कसते हुए उन्होंने पूछा कि सिर्फ पांच बड़ा या सात बड़ा बताने से क्या होगा? सीएम को बताना चाहिए कि पिछले एमओयू से कितना निवेश आया, किस इंडस्ट्री पॉलिसी से, कारखाने लगे तो रोजगार कितना दिया?