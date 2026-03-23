धर्मेंद्र यादव ने जातीय जनगणना पर कहा- हमने बड़ा-बड़ा चश्मा लगाकर देखा लेकिन...

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Politics: धर्मेंद्र यादव ने बढ़ाई BJP की मुश्किलें! जातीय जनगणना पर कहा- हमने बड़ा-बड़ा चश्मा लगाकर देखा लेकिन...

UP Politics: धर्मेंद्र यादव ने बढ़ाई BJP की मुश्किलें! जातीय जनगणना पर कहा- हमने बड़ा-बड़ा चश्मा लगाकर देखा लेकिन...

UP Politics: समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने जातीय जनगणना पर बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि नोटिफिकेशन को संसोधित किया जाए.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 23 Mar 2026 03:46 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश स्थित आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि जनगणना हेतु जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें कहीं भी पिछड़ों का जिक्र नहीं है. आजमगढ़ सांसद ने मांग की है कि अधिसूचना संशोधित की जाए.

सांसद ने कहा कि 30 अप्रैल 2025 को कैबिनेट ने जातीय जनगणना करने का फैसला किया. पहली बार ऐसा मौका आया जब लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों  बारे में कुछ सोच रही है. 22 जनवरी 2026 को जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें 33 सवालों का गजट आया है. इन 33 सवालों में हम लोग बड़ा बड़ा चश्मा लगाकर ढूंढ रहे थे कि इसमें कहीं पिछड़ों का जिक्र हो लेकिन ऐसा नहीं है. यह दावे केवल बयानों और भाषणों तक सीमित हैं.

2011 में भी जातीय जनगणना को लेकर धोखा हो चुका- धर्मेंद्र यादव

उन्होंने कहा कि 2011 में भी जातीय जनगणना को लेकर धोखा हो चुका है. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र करते हुए सपा सांसद ने अधिसूचना में संशोधन की मांग की. पूरे देश के पिछड़े वर्ग के लोगों में भय और डर है कि सरकार जो कह रही है और सरकार की जो नीयत है, दोनों में अंतर है. अगर सरकार की नीयत पिछड़ों के लिए सही है कि तो इस गजट को संशोधित किया जाए.

पूरे देश का पिछड़ा वर्ग, इस बात से भयभीत और आशंकित है कि इस जनगणना में कहीं धोखा न हो. हमारी मांग है कि इसमें स्पष्टीकरण आए और इसे ठीक किया जाए.

और पढ़ें
Published at : 23 Mar 2026 03:45 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Yadav UP POLITICS Census 2026 Caste Census 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: धर्मेंद्र यादव ने बढ़ाई BJP की मुश्किलें! जातीय जनगणना पर कहा- हमने बड़ा-बड़ा चश्मा लगाकर देखा लेकिन...
धर्मेंद्र यादव ने जातीय जनगणना पर कहा- हमने बड़ा-बड़ा चश्मा लगाकर देखा लेकिन...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: कैप्टन प्रशांत ने नदी में कूद कर साथी जवान की बचाई जान, खुद हुए शहीद
देहरादून: कैप्टन प्रशांत ने नदी में कूद कर साथी जवान की बचाई जान, खुद हुए शहीद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हथौड़ा तब मारो जब लोहा गर्म हो, हम इंतजार करेंगे! अखिलेश यादव ने किसे दे डाली चेतावनी?
हथौड़ा तब मारो जब लोहा गर्म हो, हम इंतजार करेंगे! अखिलेश यादव ने किसे दे डाली चेतावनी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बेटी की शादी में चंद दिन, गैस सिलेंडर की चिंता में दर-दर भटक रहा पिता, कहीं नहीं मिल रही मदद
बेटी की शादी में चंद दिन, गैस सिलेंडर की चिंता में दर-दर भटक रहा पिता, कहीं नहीं मिल रही मदद
Advertisement

वीडियोज

Iran attack on Dimona: महायुद्ध का 24वां दिन..'लिटिल इंडिया' पर बरसी मिसाइलें | Nuclear plant
Iran attack on Dimona: महायुद्ध का अगला चरण..चलेगा एटम बम? | Nuclear power plant | Breaking
Trump Final Ultimatum on Hormuz: ट्रंप की धमकी पर ईरान की दो टुक! | Iran Israel War
Iran Israel US War News: ईरान के जारी किया बारूदी सुरंग का नया वीडियो | Trump | IRGC | Netanyahu
Iran Vs America War: ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे America को कड़ा जवाब! | IRGC | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Budget Session Live: 'घरेलू LPG को दी जा रही प्राथमिकता...', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में बोले पीएम मोदी, तेल को लेकर क्या कहा?
Live: 'घरेलू LPG को दी जा रही प्राथमिकता...', मिडिल ईस्ट संकट पर लोकसभा में बोले पीएम मोदी
बिहार
BSEB 12th रिजल्ट 2026: टॉप-5 में 19 लड़कियां, साइंस में आदित्य, आर्ट्स में निशु तो कॉमर्स में अदिति टॉपर
BSEB 12th रिजल्ट 2026: टॉप-5 में 19 लड़कियां, साइंस में आदित्य, आर्ट्स में निशु तो कॉमर्स में अदिति टॉपर
विश्व
Strait of Hormuz: भारत के लिए राहत की खबर, दो LPG टैंकर्स ने पार किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज
Strait of Hormuz: भारत के लिए राहत की खबर, दो LPG टैंकर्स ने पार किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज
क्रिकेट
आईपीएल की तरह नए लीग की घोषणा, ये 6 टीमें लेंगी हिस्सा, जानिए सबकुछ
आईपीएल की तरह नए लीग की घोषणा, ये 6 टीमें लेंगी हिस्सा, जानिए सबकुछ
बॉलीवुड
एनोमी से आशाकल आयिरम तक, अप्रैल के महीने में ओटीटी पर धमाल करेंगी ये मलयालम फिल्में!
एनोमी से आशाकल आयिरम तक, अप्रैल के महीने में ओटीटी पर धमाल करेंगी ये मलयालम फिल्में!
विश्व
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने लगाया $2 मिलियन का टोल, कहा- 'ये हमारे अधिकार को...'
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान ने लगाया $2 मिलियन का टोल, कहा- 'ये हमारे अधिकार को...'
Results
Bihar Board 12th Result 2026: बिहार बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस साल इतने फीसदी स्टूडेंट्स हुए पास
बिहार बोर्ड ने जारी किया 12वीं क्लास का रिजल्ट, इस साल इतने फीसदी स्टूडेंट्स हुए पास
यूटिलिटी
घर बैठे फोन से PNG के लिए ऐसे कर सकते हैं अप्लाई, 7 दिन में मिल जाएगा कनेक्शन
घर बैठे फोन से PNG के लिए ऐसे कर सकते हैं अप्लाई, 7 दिन में मिल जाएगा कनेक्शन
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget