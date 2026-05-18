प्रयागराज में सिविल लाइंस के पास होटल के पास लगी भीषण आग, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित सिविल लाइंस इलाके में रविवार दोपहर होटल विट्ठल में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. दमकल विभाग के अनुसार 18 मई को दोपहर 1:38 बजे विट्ठल होटल, सुभाष चौराहा के पास आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद CFO प्रयागराज के निर्देशन में FSO सिविल लाइंस और फायरकर्मियों की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया.

होटल सिविल लाइंस के व्यस्त इलाके में स्थित है, जहां आसपास कई महत्वपूर्ण कार्यालय और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मौजूद हैं.

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घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने और राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और दमकल विभाग आग पर काबू पाने में जुटा हुआ है.

इस होटल में कुछ लोगों के फंसे होने की भी आशंका है हालांकि समाचार लिखे जाने तक इस आशय की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी थी.

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