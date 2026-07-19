INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या: सरयू नदी में मटन-बीयर की पार्टी, वीडियो वायरल होते ही पुलिस का एक्शन; 3 गिरफ्तार

अयोध्या: सरयू नदी में मटन-बीयर की पार्टी, वीडियो वायरल होते ही पुलिस का एक्शन; 3 गिरफ्तार

Ayodhya Saryu River Mutton Party: सरयू नदी में मटन पार्टी करने पर श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया जा रहा है. सरयू की मर्यादा के साथ खिलवाड़ की घटना से हड़कंप मच गया है.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 19 Jul 2026 12:43 PM (IST)
Preferred Sources

वाराणसी के गंगा घाट में पार्टी के बाद अब अयोध्य की सरयू नदी से ऐसी घटना सामने आ रही है. दरअसल सरयू नदी में कुछ युवकों द्वारा मटन पार्टी करने का वीडियो सामने आया है. जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सरयू नदी में मटन पार्टी करने पर श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया जा रहा है. 

सरयू नदी में नाव पर मटन और बीयर पार्टी करने के मामले में कैंट पुलिस ने लवकुश निषाद, राजकुमार निषाद, जितेंद्र निषाद को गिरफ्तार किया है. फिलहाल एक आरोपी फरार है. वायरल वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई की है.

बता दें कि अयोध्या रामनगरी में मां सरयू की मर्यादा के साथ खिलवाड़ की घटना से हड़कंप मच गया है. श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ का वीडियो विवाद में है. कुछ युवक मां सरयू की अविरल धारा के बीच नाव पर बीयर और मटन पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं जो कैमरे में कैद भी किया गया है.

राम मंदिर ट्रस्ट की 22 जुलाई को बैठक, SIT रिपोर्ट-CEO की नियुक्ति सहित इन मुद्दों पर होगी चर्चा

सोशल मीडिया पर वायरल है मटन पार्टी का वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल मटन पार्टी का यह वीडियो थाना कैट के गुप्तारघाट का बताया जा रहा है. इस घाट में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु मां सरयू की अविरल धारा में स्नान करते हैं. दावा किया जा रहा है कि निषाद समुदाय के चार युवक नाव पर बैठकर बीयर और मटन पार्टी कर रहे हैं. यह चारों गुप्तारघाट के बताए जा रहे हैं. 

वीडियो में युवक ने किया ये खुलासा

वीडियो बना रहे युवक ने साथ में अन्य युवकों का परिचय कराते हुए कहा, "भईया आज बहुत समय बाद मटन का पार्टी हुआ. हमारे साथ प्रिय मित्र लवकुश निषाद, साथ में राजकुमार निषाद और बड़े भईया जितेंद्र निषाद हैं." उसने आगे बताया, "हम लोगों ने बकरे की पार्टी की. इस दौरान चारों युवक मस्ती से बकरा खाते हुए दिखाई दे रहे हैं. 

'एक आदमी की कमी महसूस हो रही है'

इसमें उसने एक युवक की कमी होना भी बताई है. उसने कहा कि हमारे मित्र अमरजीत निषाद की कमी हुई है. ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमारे दोस्त से हमारी मुलाकात कराएं. फिलहाल इस वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामले में तीन गिरफ्तारी की हैं.

'शिकायतें आ रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना चाहते हैं', BJP विधायक से ठगी की कोशिश; FIR दर्ज

Published at : 19 Jul 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police SARYU RIVER Ayodhya NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: सरयू नदी में मटन-बीयर की पार्टी, वीडियो वायरल होते ही पुलिस का एक्शन; 3 गिरफ्तार
अयोध्या: सरयू नदी में मटन-बीयर की पार्टी, वीडियो वायरल होते ही पुलिस का एक्शन; 3 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शिकायतें आ रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना चाहते हैं', BJP विधायक से ठगी की कोशिश; FIR दर्ज
'शिकायतें आ रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना चाहते हैं', BJP विधायक से ठगी की कोशिश; FIR दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ट्रस्ट की 22 जुलाई को बैठक, SIT रिपोर्ट-CEO की नियुक्ति सहित इन मुद्दों पर होगी चर्चा
राम मंदिर ट्रस्ट की 22 जुलाई को बैठक, SIT रिपोर्ट-CEO की नियुक्ति सहित इन मुद्दों पर होगी चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार में आकाशीय बिजली गिरने से दो मौसेरे भाइयों की मौत, खेत में काम करते वक्त हुआ हादसा
हरिद्वार में आकाशीय बिजली गिरने से दो मौसेरे भाइयों की मौत, खेत में काम करते वक्त हुआ हादसा
Advertisement

वीडियोज

बिश्नोई गैंग के टारगेट पर आमिर खान!
Jagadhatri: Jagdhatri को हुआ Shivay से प्यार का अहसास! क्या अब सामने आएगा दिल का राज?
Bollywood News: आमिर खान को कथित लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, वायरल ऑडियो-पोस्ट से बॉलीवुड में मचा हड़कंप (18.07.26)
Kajal, Shreyas Talpade & Chettan DK Talk About Food Safety, Health, Parenting & Their Film 'The India Story'
Sohail Khan ने बचपन के दर्द का किया खुलासा, सालों बाद सुनाई Sexual Harassment की कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने अमेरिका के साथ फिर शुरू की जंग तो भड़का पाकिस्तान, एक्सपर्ट बोले- 'ये ताकत नहीं, बल्कि...'
ईरान ने अमेरिका के साथ फिर शुरू की जंग तो भड़का पाकिस्तान, एक्सपर्ट बोले- 'ये ताकत नहीं, बल्कि...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने केंद्र को बताया मानसून सत्र का ‘एजेंडा’, BSP चीफ ने इन मुद्दों पर चर्चा की रखी मांग
मायावती ने केंद्र को बताया मानसून सत्र का ‘एजेंडा’, BSP चीफ ने इन मुद्दों पर चर्चा की रखी मांग
विश्व
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किसके कहने पर पाकिस्तान को बख्शा? इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किसके कहने पर पाकिस्तान को बख्शा? इमरान खान की बहन का बड़ा दावा
ओटीटी
Lock Upp 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार नें धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
लॉक अप 2: 'मैंने अपना हाथ काट लिया था', हर्षद चोपड़ा ने प्यार नें धोखा मिलने के बाद की थी सुसाइड करने की कोशिश
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप फाइनल से पहले Messi को लगा झटका, 10 गोल मारकर एम्बाप्पे ने ठोकी Golden Boot पर मजबूत दावेदारी
FIFA वर्ल्ड कप फाइनल से पहले Messi को लगा झटका, 10 गोल मारकर एम्बाप्पे ने ठोकी Golden Boot पर मजबूत दावेदारी
विश्व
अमेरिका से जंग के बीच ईरान में होगा तख्तापलट? कट्टरपंथियों की पेजेश्कियान-अराघची को धमकी, कहा- 'हमारे हाथ में ब्लेड और आपका...'
ईरान में होगा तख्तापलट? कट्टरपंथियों की पेजेश्कियान-अराघची को धमकी, कहा- 'हमारे हाथ में ब्लेड और...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ट्रस्ट की 22 जुलाई को बैठक, SIT रिपोर्ट-CEO की नियुक्ति सहित इन मुद्दों पर होगी चर्चा
राम मंदिर ट्रस्ट की 22 जुलाई को बैठक, SIT रिपोर्ट-CEO की नियुक्ति सहित इन मुद्दों पर होगी चर्चा
एग्रीकल्चर
Fennel Farming: पूरे साल रहती है सौंफ की डिमांड, किसान ऐसे शुरू करें इसकी खेती
पूरे साल रहती है सौंफ की डिमांड, किसान ऐसे शुरू करें इसकी खेती
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया Acting का सबसे बड़ा Challenge, Punjabi Accent पर भी खुलकर की बात
Shehnaaz Gill ने बताया Acting का सबसे बड़ा Challenge, Punjabi Accent पर भी खुलकर की बात
ENT LIVE
"बाद में Medicine नहीं, अभी Food पर खर्च करो" Kajal का दमदार मैसेज
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया 6 महीने चला फिल्म का शूट, Jai Randhhawaने बताया क्यों है फिल्म इतनी ग्रैंड
Shehnaaz Gill ने बताया 6 महीने चला फिल्म का शूट, Jai Randhhawaने बताया क्यों है फिल्म इतनी ग्रैंड
ENT LIVE
Jai Randhhawa ने रिव्यूअर्स को दी खुली छूट, Shehnaaz Gill के फैंस पर सुनाया मजेदार किस्सा
Jai Randhhawa ने रिव्यूअर्स को दी खुली छूट, Shehnaaz Gill के फैंस पर सुनाया मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Kajal, Shreyas Talpade और Chettan DK का मजेदार Rapid Fire, जोक्स सुनकर नहीं रुकेगी हंसी
Kajal, Shreyas Talpade और Chettan DK का मजेदार Rapid Fire, जोक्स सुनकर नहीं रुकेगी हंसी
Embed widget