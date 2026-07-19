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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजौहर यूनिवर्सिटी के उपकुलपति को रामपुर डीएम ने लिखी चिट्ठी, छात्र-छात्राओं की मांगी जानकारी

जौहर यूनिवर्सिटी के उपकुलपति को रामपुर डीएम ने लिखी चिट्ठी, छात्र-छात्राओं की मांगी जानकारी

Jauhar University Case: डीएम ने कुलपति को चिट्ठी लिखकर जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की जानकारी मांगी है. ताकि यहां पढ़ने वाले छात्रों को दूसरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट किया जा सके.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 19 Jul 2026 12:57 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थिति आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इसी बीच रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के उप कुलपति वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखी है. रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखकर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या की जानकारी मांगी है.

रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के उप कुलपति को पत्र लिखकर कहा है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या संकायवार उपलब्ध कराए हैं. हालांकि, जिलाधिकारी की इस चिट्ठी में इसके लिए डेडलाइन नहीं दी गई है.

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डीएम के पत्र में क्या लिखा है?

डीएम द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी के उप कुलपति लिखे गए लेटर में कहा गया है कि, "उपर्युक्त विशयक आपको अवगत कराना हैं कि मौलाना मौहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर में संचालित संकायों की संख्या एवं संकायवार पंजीकृत छात्र/छात्राओं की संख्या प्रशासन द्वारा चाही गयी है."

इसके अलावा डीएम ने अपने पत्र में कहा गया है कि, "आपसे अपेक्षा हैं कि मौलाना मौहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर में संकायों की संख्या नाम सहित, संकायवार आवंटित सीटों की संख्या एवं उसके सापेक्ष वर्तमान में पंजीकृत छात्र/छात्राओं की संख्या तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें."

दूसरी यूनिवर्सिटी में छात्रों को किया जाएगी शिफ्ट

डीएम रामपुर अजय कुमार द्विवेदी ने आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के उप कुलपति को चिट्ठी लिख कर पंजीकृत छात्र छात्राओं की संख्या मांगी. आपको बता दें कि15 जुलाई को रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष /डीएम रामपुर ने जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को 15 दिन में ध्वस्त करने के आदेश दिए थे हालांकि, डीएम द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या मांगने के पीछे मकसद इन छात्र छात्राओं को अन्य यूनिवर्सिटी में शिफ्ट करना है.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 19 Jul 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Jauhar University UP NEWS Rampur News
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