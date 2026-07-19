गौतम बुद्ध नगर में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ चौकियों को किया गया अलर्ट; ADM ने लिया जायजा

गौतम बुद्ध नगर में हिंडन नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है, जलस्तर बढ़ने के बाद डूब क्षेत्र में कई जगह पर पानी भर गया. इसके साथ ही नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है, शनिवार को खुद एडीएम अजीत कुमार सिंह ने यूसुफपुर और डूब क्षेत्र का दौरा किया.

इस दौरान एडीएम अजीत कुमार सिंह ने वहां पर लोगों से बातचीत भी की, साथ ही यह भी जानकारी हासिल किया कि उन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए. वहीं, जलस्तर बढ़ने की जानकारी लोगों को लाउडस्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट करके भी दी जा रही है.

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नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट

बता दें कि नोएडा में अचानक हिंडन नदी का जलस्तर बड़ा गया है. डूब क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन हुआ अलर्ट हो गया है. प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया. एडीएम टीम के साथ मौके पर पहुंचे, स्थिति का लिया जायजा. इस दौरान उन्होंने डूब प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से बातचीत की. साथ ही जल चौकिया, बिजली विभाग, पुलिस विभाग व अन्य विभाग को अलर्ट किया गया है. साथ ही हर परिस्थितियों से निपटने के निर्देश एडीएम ने दिए हैं.

बाढ़ चौकियों को किया गया एक्टिव

एडीएम अजीत कुमार सिंह ने बताया कि हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ा गया है, जिसे देखते हुए प्रशासनिक टीम अलर्ट हो गई है. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है, जो पहले से बाढ़ चौकिया इनएक्टिव थी, उन्हें एक्टिव कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि करीब 18 बाढ़ चौकियां थी, उन सभी को एक्टिव कर दिया गया है.

सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश

एडीएम ने बताया संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बिजली विभाग सहित अन्य विभागों को अलर्ट किया गया है, साथ ही सभी को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं. प्रशासन ने कहा है कि उनकी तैयारी पूरी है और हर परिस्थिति से निपटने को वह तैयार हैं, हालांकि, अभी जलस्तर इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है.

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