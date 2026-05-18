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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'दूसरों के धर्म को...', अजान से नींद खराब होने वाले बयान पर अब क्या बोले योगी के मंत्री?

'दूसरों के धर्म को...', अजान से नींद खराब होने वाले बयान पर अब क्या बोले योगी के मंत्री?

UP Azaan Controversy: यूपी में अजान को लेकर दिए विवादित बयान पर मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर ने कहा कि सबको अपने रीति रिवाज का पालन करने का हक है लेकिन दूसरे को परेशान न करें.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 May 2026 02:50 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने मस्जिद से होने वाली अजान को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद इसे लेकर सियासत गर्म हो गई हैं. सपा-कांग्रेस समेत तमाम दलों के नेता उनके बयान पर निशाना साध रहे हैं. जिस पर मंत्री जयवीर सिंह का प्रतिक्रिया सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि सबको को अपने धार्मिक रीति रिवाज निभाने का अधिकार है लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करने का नहीं. 

योगी के मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने अपने बयान पर सफ़ाई देते हुए कहा कि "हमारा कहना केवल यही था कि हर मजहब और हर धर्म के लोगों को अपना धार्मिक जीवन जीने, उसकी मान्यता निभाने, उसके रीति रिवाज पूरे करने का हक है लेकिन, किसी दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करने का जोर जबरदस्ती करने का उनकी दिनचर्या में दखल देने का अधिकार किसी को नही हैं."

'दूसरे धर्म के लोगों को न हो परेशानी'

मंत्री ने कहा कि इसी का परिणाम हैं कि हम लोगों ने जो भी धार्मिक स्थल थे चाहे वो हिन्दुओं के थे या मुसलमानों के थे वहां सीमित ध्वनि का लाउडस्पीकर चलाने का फैसला लिया कि इस समय में इस ध्वनि गति से आप काम कर सकते हैं. हम लोगों ने परंपरागत आधार पर जो भी धार्मिक रीति रिवाज को बिना संबंधित जिलाधिकारी या संबंधित थाने की सहमति के बिना, चाहे कहीं सड़क बंद करके आयोजन का काम किया जिससे हर आदमी को सहूलियत रहे किसी को परेशानी न हो. 

सरकार इसी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और उसके परिणाम भी आए हैं. आज सड़कों पर जाम नहीं होता, चाहे जहां जाम कर देना, सड़कों पर जुलूस निकलना, चाहे जहां कहीं ध्वनि विस्तार यत्र लगा देना, ये सारी चीजों पर रोक लगी है. उससे जनता सुकून महसूस कर रही है. मैं समझता हूं कि आम जन के हित में ये आवश्यक था और वो इससे राहत महसूस कर रहे हैं. 

'किसी को अतिक्रमण का अधिकारी नहीं'

जयवीर सिंह ने कहा कि हमने जो व्यवस्था दी है वो मज़हब के आधार पर नहीं दी. चाहे वो हिन्दू हो मुस्लिम हो, सिख या ईसाई हो. सभी को अपने धार्मिक आयोजन का अधिकार है लेकिन किसी को अतिक्रमण का अधिकार नहीं है. 

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दरअसल योगी सरकार में मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने फिरोजाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान अजान को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा कि सुबह चार बजे अजान होती है जिससे नींद में ख़लल पड़ता है. उनके इस बयान के बाद सियासी पारा हाई हैं. सपा नेता आशुतोष वर्मा ने कहा कि अगर अजान से उनके सिर में दर्द होता है तो उन्हें सोचना चाहिए कि वो भारत में रहते हैं या कहीं ओर.  

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Published at : 18 May 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath Jaiveer Singh Thakur
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