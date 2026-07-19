'शिकायतें आ रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना चाहते हैं', BJP विधायक से ठगी की कोशिश; FIR दर्ज

पीलीभीत जिले की बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक विवेक वर्मा से ठगी की कोशिश की गई है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मिलवाने के नाम पर ये ठगी की कोशिश की गई है. विधायक विवेक शर्मा की शिकायत पर ठगी करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस घटना से जुड़े साक्ष्यों और सर्विलांस के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है.

बीजेपी विधायक विवेक वर्मा ने बीसलपुर कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 16 जुलाई की सुबह करीब साढ़े नौ बजे उनके मोबाइल पर '9203228335' नंबर से एक फोन आया. फोन पर नीरज नाम के एक शख्स ने रौबदार आवाज में विधायक को हड़काते हुए कहा कि, "विवेक, आपके क्षेत्र से बहुत शिकायतें आ रही हैं. आप जनता के विकास कार्य ठीक से नहीं करवा रहे हैं. आपसे तत्काल राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना चाहते हैं, आपको तुरंत यहां आना होगा."

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इतने में ही दूसरे शख्स ने फोन हाथ में ले लिया और विधायक विवेक वर्मा से साढ़े तीन लाख रुपए की मांग कर डाली. आरोपी ने कहा कि, "मैं खाता नंबर भेज रहा हूं, उस पर यह रकम तुरंत भेजिए और 22 जुलाई को आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने आना होगा."

विधायक ने दर्ज कराया मामला

पूरे मामले को भांपते हुए विधायक विवेक वर्मा ने तुरंत घटना की लिखित शिकायत बीसलपुर कोतवाली इंस्पेक्टर संजीव शुक्ला को दी. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी का नंबर सर्विलांस पर लगाकर उसकी कुंडली खंगालने में जुट गई है.

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही पुलिस

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की लोकेशन फिलहाल मध्य प्रदेश में ट्रेस हुई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. वहीं, विधायक को फोन पर मिली इस धमकी और ठगी के प्रयास को लेकर स्थानीय राजनीति में कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं. चर्चा है कि यह किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि की भी चाल हो सकती है.

राजनीतिक रंजिश से जुड़े तथ्यों की जांच

गौरतलब है कि बीते दिनों भाजपा विधायक विवेक वर्मा के हस्तक्षेप के बाद ही नगर पालिका के एक बर्खास्त कर्मचारी की मौत के मामले में मौजूदा चेयरमैन पति के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था. इसके साथ ही, घटना के समय मौके पर मौजूद भाजपा विधायक के पिता और पूर्व मंत्री राम सरन वर्मा ने भीड़ में शामिल निषाद समाज के एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से इलाके में सियासत गरमाई हुई है. फिलहाल, पुलिस हर पहलू और राजनीतिक रंजिश से जुड़े तथ्यों को ध्यान में रखकर मामले की बारीकी से जांच कर रही है.

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