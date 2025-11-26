हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्रयागराज में ढोल-नगाड़ों के साथ अपना दूल्हा लेने पहुंची दुल्हन, परंपराओं की दीवारें तोड़ीं

प्रयागराज में ढोल-नगाड़ों के साथ अपना दूल्हा लेने पहुंची दुल्हन, परंपराओं की दीवारें तोड़ीं

Prayagraj Bride Barat: इस अनोखी पहल के पीछे तनु के पिता राजेश जायसवाल का सपना था. पिता ने अपनी पांचों बेटियों की शादी को बेटों जैसी शान से करने का इरादा रखते थे.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 26 Nov 2025 08:52 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ऐसी शादी हुई, जिसने समाज की पारंपरिक सोच को नए अंदाज में चुनौती दी. यहां परंपरागत तौर पर दूल्हे की जगह दुल्हन तनु खुद गाजे-बाजे, डीजे और सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ बारात लेकर अपने ससुराल पहुंचीं. 

जैसे ही यह ‘उल्टी बारात’ सड़कों से गुज़री, लोगों की भीड़ इसे देखने उमड़ पड़ी और यह नज़ारा पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया. कीडगंज की रहने वाली तनु बुधवार (26 नवंबर) की रात पूरी रस्मों के साथ मुट्ठीगंज स्थित अपने दूल्हे रजत के घर बारात लेकर पहुंचीं.

बेटी की बारात लेकर निकला परिवार

इस अनोखी पहल के पीछे तनु के पिता राजेश जायसवाल का सपना था, जो अपनी पांचों बेटियों की शादी को बेटों जैसी शान से करने का इरादा रखते थे. इसी सोच को साकार करने के लिए उन्होंने शादी का निमंत्रण पत्र भी खास तरह से छपवाया, जिसमें साफ लिखा था “लड़की की बारात”.

शादी के दिन दुल्हन का परिवार उसी तरह तैयार हुआ, जैसे आमतौर पर दूल्हे पक्ष के लोग होते हैं. घरवालों ने तनु की बारात की आरती उतारकर उसे विदा किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूल्हे की बारात की रस्मों में किया जाता है. रिश्तेदारों ने भी इस अनोखे आयोजन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और खुशी का माहौल पूरे दिन बना रहा.

दो किलोमीटर तक बग्घी पर बैठ दुल्हन ने की एंट्री

तनु की बारात की रौनक देखते ही बन रही थी. पारंपरिक परिधान में सजी दुल्हन बग्घी पर बैठकर बारात का नेतृत्व कर रही थीं. करीब दो किलोमीटर लंबी बारात में डीजे की धुनों पर बाराती नाचते रहे. लाइट, साउंड, बैंड और गाजे-बाजे की गूंज ने माहौल को और भी खास बना दिया.

रास्तेभर लोग रुक-रुक कर इस अनोखे दृश्य का वीडियो बनाते रहे. जब बारात दूल्हे रजत के घर पहुंची, तो परिवार ने तनु का शाही अंदाज़ में स्वागत किया और पारंपरिक रस्मों के साथ विवाह की प्रक्रिया पूरी हुई.

सोशल मीडिया पर वायरल बराबरी का संदेश देती शादी

तनु की इस पहल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे लैंगिक समानता और समाज में बदलाव की मिसाल के तौर पर देख रहे हैं. यह शादी न सिर्फ अनोखी थी, बल्कि इसने यह संदेश भी दिया कि बेटियां किसी भी परंपरा को निभाने और बदलने में पीछे नहीं हैं.

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Published at : 26 Nov 2025 08:42 PM (IST)
UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
