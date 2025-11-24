हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव से पहले कांशीराम वाले अंदाज में लौटेंगी BSP चीफ मायावती, नोएडा से शुरू होगा अभियान

UP चुनाव से पहले कांशीराम वाले अंदाज में लौटेंगी BSP चीफ मायावती, नोएडा से शुरू होगा अभियान

BSP Chief Mayawati: मायावती इस बार यूपी चुनाव 2027 से काफी पहले ही सक्रिय हो गई हैं. सूत्रों का दावा है कि मायावती मुख्य किरदार बनकर लौटने की तैयारी कर चुकी हैं.

By : बलराम पांडेय | Updated at : 24 Nov 2025 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती 6 दिसंबर को नोएडा में एक बड़ी रैली करने जा रही हैं. यह दिन बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है. ऐसे में मायावती की यह रैली न सिर्फ बाबा साहेब के लिए श्रद्धांजलि होगी, बल्कि आगामी राजनीतिक हलचलों का संकेत भी मानी जा रही है. 

बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस रैली के जरिए मायावती एक बार फिर अपनी सियासी ताकत का प्रदर्शन करेंगी और विरोधियों को यह संदेश देने की कोशिश करेंगी कि बसपा का कैडर आज भी उनके साथ मजबूती से खड़ा है. 

2027 से पहले एक्शन में मायावती

पार्टी सूत्रों के मुताबिक मायावती इस बार यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से काफी पहले ही सक्रिय हो गई हैं. अक्टूबर में लखनऊ की रैली और नवंबर में दिल्ली में पांच महत्वपूर्ण बैठकों के बाद अब नोएडा की रैली से वह अपनी जमीन को दोबारा मजबूत करने के मिशन पर हैं. सूत्रों का दावा है कि यह तो अभी बस ट्रेलर है, असली पिक्चर में मायावती मुख्य किरदार बनकर लौटने की तैयारी कर चुकी हैं.

गौरतलब है कि 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद से मायावती की राजनीतिक सक्रियता धीरे-धीरे कम होती गई. इसका असर बसपा की सीटों और वोट शेयर पर साफ दिखा. 2007 में 206 सीटें और 30.4% वोट शेयर पाने वाली बसपा 2012 में 80 सीटों पर सिमट गई, 2017 में 19 सीटों पर आ गई और 2022 में पार्टी केवल 1 सीट पर सिमट गई. वोट शेयर भी लगातार घटते हुए 13% तक पहुंच गया.

जमीन पर पार्टी को मजबूत करने की रणनीति

ऐसे में 2027 का चुनाव बसपा के लिए अस्तित्व की लड़ाई जैसा माना जा रहा है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, मायावती अब जमीन पर ज्यादा समय बिताने की तैयारी में हैं. जानकारी के मुताबिक वह यूपी के सभी 18 मंडलों में नाइट कैंप करेंगी. 

इससे पहले उन्होंने ऐसा कैंपेन सिर्फ संस्थापक कांशीराम के साथ किया था, जब वह साइकिल से गांव-गांव घूमकर संगठन खड़ा कर रही थे. लंबे समय बाद वह उसी पुराने अंदाज में कार्यकर्ताओं के बीच लौटेंगी. नाइट कैंप का मतलब सिर्फ बैठकें नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ दिन-रात गुजारना, उनकी समस्याएं समझना और उनमें जोश भरना होगा.

अगले साल से शुरू होगा रैलियों का सिलसिला

पार्टी की रणनीति है कि 2026 के फरवरी-मार्च से ही लगातार रैलियों का सिलसिला शुरू कर दिया जाए ताकि कोई इलाका उनकी पहुंच से न छूटे. मायावती अब घर–घर संपर्क अभियान पर भी जोर देने की योजना बना रही हैं, ताकि बसपा का मूल वोट आधार फिर से मजबूत हो सके.

नोएडा की यह रैली आने वाले महीनों में बसपा की सक्रिय राजनीति का शुरुआती संकेत मानी जा रही है. सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या 2027 में मायावती दोबारा अपने पुराने प्रभाव के साथ मैदान में दिखाई देंगी.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Read
Published at : 24 Nov 2025 02:45 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Mayawati News NOIDA NEWS BSP Rally
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Dharmendra Death News: वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
बॉलीवुड
Dharmendra Last Rites: धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
क्रिकेट
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
Advertisement

वीडियोज

Pollution Breaking: नक्सली हिडमा जिंदाबाद के नारे से भड़का विवाद, 22 प्रदर्शनकारी हिरासत में
Ayodhya Conclave: राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले Brajesh Pathak ने क्या कहा? | Ayodhaya Ram Mandir
Delhi Blast का सबसे बड़ा खुलासा! Al Falah यूनिवर्सिटी पर NIA का बड़ा शिकंजा | Red Fort Blast
Pakistan Breaking: TTP ने उड़ाई आतंकियों नींद... धमाके से कांप उठा पाक | Terror Attack
PPF Account बंद हो गया? सिर्फ ₹1650 में ऐसे करें दोबारा चालू | Tax Benefit फिर से पाएं! | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Dharmendra Death News: वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
वो पाकिस्‍तानी लड़की यूं ही मुस्‍कुरा देती और मैं उसके पास चला जाता... जब धर्मेंद्र की निजी जिदंगी में घटी गदर की कहानी
बॉलीवुड
Dharmendra Last Rites: धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
धर्मेंंद्र का निधन, सनी देओल ने मुखाग्नि दी, श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड दिग्गज
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
क्रिकेट
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
बिहार
'मेरा सौभाग्य रहा कि…', दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर बोले पवन सिंह, शेयर की ये तस्वीर
'मेरा सौभाग्य रहा कि…', दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर बोले पवन सिंह, शेयर की ये तस्वीर
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
क्या आप जानते हैं अभिनेता धर्मेंद्र ने कहां तक पढ़ाई की थी? जानें गांव के स्कूल से बॉलीवुड तक का सफर
क्या आप जानते हैं अभिनेता धर्मेंद्र ने कहां तक पढ़ाई की थी? जानें गांव के स्कूल से बॉलीवुड तक का सफर
हेल्थ
Dharmendra Death: किन बीमारियों से जूझ रहे थे बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र, इनसे जान बचाना कितना मुश्किल?
किन बीमारियों से जूझ रहे थे बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र, इनसे जान बचाना कितना मुश्किल?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget