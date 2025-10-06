हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में अश्लील फिल्म देखकर 5 साल की बच्ची का रेप, टॉफी का लालच देकर मासूम को ले गया था घर

यूपी में अश्लील फिल्म देखकर 5 साल की बच्ची का रेप, टॉफी का लालच देकर मासूम को ले गया था घर

Prayagraj News: प्रयागराज के गंगानगर में 5 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है. इसका आरोप 15 साल के नाबालिग पर लगा है. गंदी फिल्म दिखाकर नाबालिग ने वारदात को अंजाम दिया है.

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 06 Oct 2025 05:57 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के गंगानगर जोन के मऊआइमा थाना क्षेत्र के सराय सुल्तान उर्फ पूरे मकदूम गांव में पांच साल की नाबालिग बच्ची से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मासूम बच्ची के साथ रेप का आरोप 15 साल के एक नाबालिग बच्चे पर लगा है. 

आरोपी नाबालिग लड़के ने मोबाइल पर गंदी वीडियो देखकर बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है. वहीं बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. फिलहाल उसकी हालत ठीक है और उसे परिवार को सौंप दिया गया है. 

पीड़िता की मां ने दी जानकारी

पीड़ित बच्ची की मां के मुताबिक आरोपी नाबालिग बच्ची को टॉफी का लालच देकर अपने घर ले गया. उसने अपने घर की सीढ़ी पर उसके साथ रेप किया. आरोप है कि उसने मासूम के प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की. 

मासूम बच्ची जब खून से लथपथ हो गई तो आरोपी लड़का उसे छोड़कर भाग गया. बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची की हालत अब ठीक है. बच्ची को परिजनों को सौंप दिया गया है.

एसीपी विवेक यादव ने मामले पर क्या कहा?

दरअसल पूरा मामला गंगानगर जोन के मऊआइमा थाना क्षेत्र के सराय सुल्तान उर्फ पूरे मकदूम गांव का शनिवार शाम का है.  बच्ची के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. रविवार को पुलिस ने आरोपी बच्चे को पकड़ लिया है. 

बता दें आरोपी नाबालिग हाईस्कूल का छात्र है. पुलिस की पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है. वहीं उसने बताया कि उसने इस वारदात को अश्लील फिल्म देखकर अंजाम दिया है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है.

आरोपी ने घटना को इस तरह दिया अंजाम

बता दें नाबालिग बच्ची के पिता खेती-किसानी कर अपना गुजारा चलाते हैं. शनिवार शाम जब घटना हुई तब उसके माता-पिता धान काटने खेत में गए थे. उस दौरान बच्ची घर के बाहर ही खेल रही थी. इस बीच घर के नजदीक में ही रहने वाला 15 साल का नाबालिग मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर ले गया और वारदात को अंजाम दिया. 

आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी नाबालिग को कोर्ट में पेश किया. ‌ जहां से अदालत ने नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया है. हालांकि इस घटना ने बच्चों की पैरेंटिंग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

और पढ़ें

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 06 Oct 2025 05:57 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police CRIME NEWS PRAYAGRAJ NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
बिहार के साथ-साथ इन 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, जानें कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे
बिहार के साथ-साथ इन 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, जानें कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
क्रिकेट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
Advertisement

वीडियोज

Insider Outsider Debate: Janhvi Kapoor ने कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर हंगामा!
Hidden Marriage: देव-वसुधा की सीक्रेट शादी का प्लान, चंद्रिका देवी से छुपाया सच
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Video Viral
Train Fire: Nanded में Train के पहिए में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी
Train Fire: Nanded में Train के पहिए में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
बिहार के साथ-साथ इन 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, जानें कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे
बिहार के साथ-साथ इन 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों पर होगा उपचुनाव, जानें कब होगी वोटिंग और कब आएंगे नतीजे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन? चुनाव से पहले इस सर्वे ने किया हैरान
क्रिकेट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
IPL के बाद इस विदेशी लीग में भी धाक जमाएंगे भारतीय क्रिकेटर, 1 दिसंबर से खेला जाएगा टूर्नामेंट
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
बिजनेस
शेयर बाजार एक बार फिर बुलिश, आईटी और बैंकिंग सेक्टर बने मार्केट की जान, जानें इसकी वजह
शेयर बाजार एक बार फिर बुलिश, आईटी और बैंकिंग सेक्टर बने मार्केट की जान, जानें इसकी वजह
ऑटो
सिर्फ 8.49 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Mahindra Bolero Neo, जानिए इस SUV की खासियत
सिर्फ 8.49 लाख रुपये में लॉन्च हुई नई Mahindra Bolero Neo, जानिए इस SUV की खासियत
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election: आचार संहिता लागू होने के बाद घर में रख सकते हैं कितना कैश, क्या है नियम?
आचार संहिता लागू होने के बाद घर में रख सकते हैं कितना कैश, क्या है नियम?
हेल्थ
Birth Control Pills Weight Gain: क्या गर्भनिरोधक दवा खाने से बढ़ता है महिलाओं का वजन, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
क्या गर्भनिरोधक दवा खाने से बढ़ता है महिलाओं का वजन, जानें इस बात में कितनी हकीकत?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget