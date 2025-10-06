यूपी में अश्लील फिल्म देखकर 5 साल की बच्ची का रेप, टॉफी का लालच देकर मासूम को ले गया था घर

उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज के गंगानगर जोन के मऊआइमा थाना क्षेत्र के सराय सुल्तान उर्फ पूरे मकदूम गांव में पांच साल की नाबालिग बच्ची से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. मासूम बच्ची के साथ रेप का आरोप 15 साल के एक नाबालिग बच्चे पर लगा है.

आरोपी नाबालिग लड़के ने मोबाइल पर गंदी वीडियो देखकर बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है. वहीं बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. फिलहाल उसकी हालत ठीक है और उसे परिवार को सौंप दिया गया है.

पीड़िता की मां ने दी जानकारी

पीड़ित बच्ची की मां के मुताबिक आरोपी नाबालिग बच्ची को टॉफी का लालच देकर अपने घर ले गया. उसने अपने घर की सीढ़ी पर उसके साथ रेप किया. आरोप है कि उसने मासूम के प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की.

मासूम बच्ची जब खून से लथपथ हो गई तो आरोपी लड़का उसे छोड़कर भाग गया. बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची की हालत अब ठीक है. बच्ची को परिजनों को सौंप दिया गया है.

एसीपी विवेक यादव ने मामले पर क्या कहा?

दरअसल पूरा मामला गंगानगर जोन के मऊआइमा थाना क्षेत्र के सराय सुल्तान उर्फ पूरे मकदूम गांव का शनिवार शाम का है. बच्ची के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. रविवार को पुलिस ने आरोपी बच्चे को पकड़ लिया है.

बता दें आरोपी नाबालिग हाईस्कूल का छात्र है. पुलिस की पूछताछ में उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है. वहीं उसने बताया कि उसने इस वारदात को अश्लील फिल्म देखकर अंजाम दिया है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है.

आरोपी ने घटना को इस तरह दिया अंजाम

बता दें नाबालिग बच्ची के पिता खेती-किसानी कर अपना गुजारा चलाते हैं. शनिवार शाम जब घटना हुई तब उसके माता-पिता धान काटने खेत में गए थे. उस दौरान बच्ची घर के बाहर ही खेल रही थी. इस बीच घर के नजदीक में ही रहने वाला 15 साल का नाबालिग मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर ले गया और वारदात को अंजाम दिया.

आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी नाबालिग को कोर्ट में पेश किया. ‌ जहां से अदालत ने नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया है. हालांकि इस घटना ने बच्चों की पैरेंटिंग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.