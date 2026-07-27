झांसी: LLB छात्र संजय सिंह की हत्या का खुलासा, 2 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के झांसी में एलएलबी छात्र संजय सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी विवाद और पुरानी रंजिश के चलते सुपारी देकर हत्या कराई गई. इस मामले में देर रात नवाबाद पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

पुलिस के अनुसार मृतक संजय सिंह प्रॉपर्टी का काम करता था. इसी कारोबार से जुड़े अजय यादव और धर्मेंद्र सिंह परिहार भी प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते थे. दोनों के बीच लंबे समय से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था. इस विवाद को लेकर पहले भी मारपीट हो चुकी थी और मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास भी किया गया था. लेकिन फिर दोनों पक्षों के बीच लगातार तनाव था.

सुपारी देकर कराई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या

पुलिस जांच में सामने आया कि इसी रंजिश के चलते धर्मेंद्र सिंह परिहार और अजय यादव ने संजय सिंह की हत्या की साजिश रची. उन पर किसी को शक न हो इसलिए हत्या की सुपारी जितेंद्र यादव उर्फ जीतू, अजीम सैफी उर्फ भीम और हुसैन उर्फ खड्डा को दी गई.

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पुलिस के अनुसार आरोपियों को हत्या के लिए 50 हजार रुपये एडवांस दिए गए थे. जबकि, बाकी रकम वारदात के बाद दी जानी थी. घटना के खुलासे के दौरान देर रात थाना नवाबाद पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में अजीम सैफी उर्फ भीम और धर्मेंद्र सिंह परिहार को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

मुठभेड़ के दौरान अजीम सैफी के पैर में गोली लगी है. जिसके बाद पुलिस की टीम ने उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो देसी तमंचे .315 बोर, चार कारतूस और हत्या में प्रयुक्त कार बरामद की है. धर्मेंद्र सिंह परिहार से पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है, जबकि फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

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