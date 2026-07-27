#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडझांसी: LLB छात्र संजय सिंह की हत्या का खुलासा, 2 गिरफ्तार

झांसी: LLB छात्र संजय सिंह की हत्या का खुलासा, 2 गिरफ्तार

Jhansi Murder: झांसी में एलएलबी छात्र संजय सिंह की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ हैं. पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश की वजह से ये हत्या सुपारी देकर कराई गई है.

Written By : पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी |  Updated at : 27 Jul 2026 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के झांसी में एलएलबी छात्र संजय सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी विवाद और पुरानी रंजिश के चलते सुपारी देकर हत्या कराई गई. इस मामले में देर रात नवाबाद पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

पुलिस के अनुसार मृतक संजय सिंह प्रॉपर्टी का काम करता था. इसी कारोबार से जुड़े अजय यादव और धर्मेंद्र सिंह परिहार भी प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते थे. दोनों के बीच लंबे समय से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था. इस विवाद को लेकर पहले भी मारपीट हो चुकी थी और मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास भी किया गया था. लेकिन फिर दोनों पक्षों के बीच लगातार तनाव था.

सुपारी देकर कराई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या 

पुलिस जांच में सामने आया कि इसी रंजिश के चलते धर्मेंद्र सिंह परिहार और अजय यादव ने संजय सिंह की हत्या की साजिश रची. उन पर किसी को शक न हो इसलिए हत्या की सुपारी जितेंद्र यादव उर्फ जीतू, अजीम सैफी उर्फ भीम और हुसैन उर्फ खड्डा को दी गई. 

गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी की पाती, जनता को समझाया पर्व का महत्व

पुलिस के अनुसार आरोपियों को हत्या के लिए 50 हजार रुपये एडवांस दिए गए थे. जबकि, बाकी रकम वारदात के बाद दी जानी थी. घटना के खुलासे के दौरान देर रात थाना नवाबाद पुलिस और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में अजीम सैफी उर्फ भीम और धर्मेंद्र सिंह परिहार को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

मुठभेड़ के दौरान अजीम सैफी के पैर में गोली लगी है. जिसके बाद पुलिस की टीम ने उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो देसी तमंचे .315 बोर, चार कारतूस और हत्या में प्रयुक्त कार बरामद की है. धर्मेंद्र सिंह परिहार से पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है, जबकि फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है. 

राम मंदिर में ऑनलाइन चढ़ावे का सिस्टम, जानें कैसे करें दान?

About the author पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. अपने लंबे पत्रकारिता कार्यकाल में उन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं. वर्तमान में वे ABP न्यूज़ से जुड़े रहे हैं और झांसी से सक्रिय पत्रकारिता करते रहे हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र की जमीनी समस्याओं, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी पत्रकारिता उनकी विशेष पहचान रही है. उन्होंने अपने करियर में राजनीति, अपराध, विकास और भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक प्रभावशाली और तथ्यपरक खबरें सामने लाईं, जिनका समाज और प्रशासन पर प्रत्यक्ष असर पड़ा.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Jhansi News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
झांसी: LLB छात्र संजय सिंह की हत्या का खुलासा, 2 गिरफ्तार
झांसी: LLB छात्र संजय सिंह की हत्या का खुलासा, 2 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव: अखिलेश यादव के बदले सुर! कांग्रेस से गठबंधन पर संशय?
UP चुनाव: अखिलेश यादव के बदले सुर! कांग्रेस से गठबंधन पर संशय?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पीछे छूटे बच्चों को पढ़ाएगी योगी सरकार! कैच-अप अभियान शुरू
पीछे छूटे बच्चों को पढ़ाएगी योगी सरकार! कैच-अप अभियान शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव बोले- 'सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए'
अखिलेश यादव बोले- 'सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए'
Advertisement

वीडियोज

New Maruti Brezza facelift turbo drive review: अब ज़्यादा fun? #maruti #brezza #autolive
बीवी के आशिक की Death Night !
Bollywood News: Gen Z की ताकत को सलाम, सोनाक्षी सिन्हा ने कान पकड़कर मांगी माफी (26.07.26)
Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बूमर पर बेटे ने ली मौज, शशि थरूर के जवाब ने जीत लिया इंटरनेट!
बूमर पर बेटे ने ली मौज, शशि थरूर के जवाब ने जीत लिया इंटरनेट!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर में ऑनलाइन चढ़ावे का सिस्टम, जानें कैसे करें दान?
राम मंदिर में ऑनलाइन चढ़ावे का सिस्टम, जानें कैसे करें दान?
इंडिया
CJP के बाद छाया RHA, 35 लाख फॉलोअर, E20 जनता पार्टी ने भी दी टेंशन
CJP के बाद छाया RHA, 35 लाख फॉलोअर, E20 जनता पार्टी ने भी दी टेंशन
क्रिकेट
15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 'मैन ऑफ द सीरीज' बनने पर दिया दिल जीत लेने वाला बयान, जानें क्या कहा
वैभव सूर्यवंशी ने 'मैन ऑफ द सीरीज' बनने पर दिया दिल जीत लेने वाला बयान, जानें क्या कहा
टेलीविजन
‘लाफ्टर शेफ्स 3’ के विनर बने अली गोनी-जन्नत जुबैर, ट्रॉफी फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की तस्वीर
‘लाफ्टर शेफ्स 3’ के विनर बने अली गोनी-जन्नत जुबैर, ट्रॉफी फ्लॉन्ट करते हुए शेयर की तस्वीर
इंडिया
Explained: आखिर पेपर कैसे लीक हो जाता है? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
आखिर पेपर कैसे लीक हो जाता है? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव बोले- 'सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए'
अखिलेश यादव बोले- 'सरकार को चेतना को चुनौती नहीं देनी चाहिए'
हेल्थ
Spider Veins: आपके पापा के पैर में दिख रहे मकड़ी जैसे जाले, कितनी गंभीर है यह समस्या?
आपके पापा के पैर में दिख रहे मकड़ी जैसे जाले, कितनी गंभीर है यह समस्या?
ENT LIVE
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Embed widget