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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में PM मोदी ने दी 6350 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

वाराणसी में PM मोदी ने दी 6350 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

PM Modi Varanasi Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी काशी माता श्रंगार गौरी, माता अन्नपूर्णा, माता विशालाक्षी, माता संकठा और मां गंगा ऐसी दिव्य शक्तियों की भूमि है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 28 Apr 2026 06:30 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (28 अप्रैल) को वाराणसी में करीब 6,350 करोड़ रुपये की अलग-अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी. इस दौरान पीएम मोदी ने महिला आरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि मैं अपनी बहनों और बेटियों को ये भरोसा दिलाता हूं कि मैं इसे लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा. अपने भाषण के दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

पीएम मोदी ने अपने संबोधन ने दौरान कहा, "भारत को विकसित बनाने का मिशन अनवरत चल रहा है. भारत को विकसित बनाने का स्तंभ भारत की नारी शक्ति है. ये बड़ा लक्ष्य है लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करना. अभी कुछ दिन पहले सपा और कांग्रेस जैसे दलों की वजह से हमारा ये प्रयास सफल नहीं हो पाया. मैं इसे लागू करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ूंगा. महिलाओं को ताकत मिलने से समाज और देश मजबूत होता है. काशी की बहनों ने भी कई तरह की मुश्किलें देखी हैं, बेटियों को अक्सर, अनेक प्रकार के सवाल से गुजरना पड़ता था, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है, ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, और कई बार तो सवाल भी नहीं पूछे जाते थे सीधे फरमान सुनाया जाता था."

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उन्होंने आगे कहा, देश की अधिकतर बहन बेटियों के लिए ऐसे अनुभव रहे हैं, और इसको सहज मान लिया जाता था, और 25 साल पहले जब मैं गुजरात का सीएम बना था, मैंने ऐसी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया था. तब से लेकर आजतक हमारी सरकार की नीतियों में महिला कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. 2014 के बाद 12 करोड़ शौचालय बने, 12 करोड़ से ज्यादा नल से जल पहुंचाया, 30 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुले, 2 साल पहले यहां सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा अभियान चलाया था, बेटियों की शिक्षा और बेहतर भविष्य में सुकन्या समृद्धि योजना बड़ी भूमिका निभा रही है. और मुद्रा योजना से बेटियों की कमाई सुनिश्चित हुई है, हमारी सरकार का पूरा जोर महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा पर रहा है."

पीएम मोदी ने आगे कहा, "जब यहां सपा की सरकार थी, तो बेटियों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था, आज बीजेपी सरकार में बेटियों के लिए गलत सोच रखने वाला अच्छे से जानता है कि उसके साथ क्या होगा. महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराधों में तेजी से फैसले आने लगे हैं. जब महिलाओं  की आर्थिक शक्ति बढ़ती है तो घर में उनकी आवाज भी उतनी ही बुलंद हो जाती है."

प्रधानमंत्री ने ये भी कहा, "हमारी काशी माता श्रंगार गौरी, माता अन्नपूर्णा, माता विशालाक्षी, माता संकठा और मां गंगा ऐसी दिव्य शक्तियों की भूमि है, ऐसे में बहनों - बेटियों की मौजूदगी ने दिव्य बना दिया है. आज का ये अवसर नारी शक्ति के वंदन और विकास का उत्सव है. काशी के विकास से जुड़ी हर विकास की परियोजनाएं हैं. कुछ देर पहले दो अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है. मुंबई -पुणे सहित पूरे महाराष्ट्र के लोगों को अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने के लिए."

Published at : 28 Apr 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
Varanasi News PM Modi UP News
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