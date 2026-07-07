महोबा में अधिवक्ता पर जानलेवा हमला: 10-10 हजार के दो इनामी आरोपी पुलिस ने किए गिरफ्तार

महोबा जिला न्यायालय के अधिवक्ता सतीश अवस्थी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने 10-10 हजार रुपये के दो इनामी आरोपियों विकास राजपूत और हनी सिंह उर्फ सुनील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

हालांकि, जिला अधिवक्ता समिति ने पुलिस कार्रवाई का स्वागत करते हुए भी मुख्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग दोहराई है.

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कोर्ट से लौटते समय अधिवक्ता पर हुआ था हमला

बीते 30 जून को शहर कोतवाली क्षेत्र के मुल्ला के खुडा के पास जिला न्यायालय से घर लौट रहे अधिवक्ता सतीश अवस्थी पर आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया था. पुलिस के अनुसार, वारदात के पीछे पुरानी रंजिश और आगामी ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ा विवाद सामने आया है. हमलावरों ने पहले फायरिंग की और फिर लाठी-डंडों से हमला कर अधिवक्ता को गंभीर रूप से घायल कर दिया.

घटना के बाद जिला अधिवक्ता समिति के सदस्यों में भारी आक्रोश फैल गया. वकीलों ने लगातार चार दिनों तक न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई में ढिलाई बरती और एफआईआर दर्ज करने में भी देरी हुई.

घेराबंदी कर दो इनामी आरोपियों को दबोचा

पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह के निर्देश पर कोतवाली पुलिस और सर्विलांस टीम ने कार्रवाई तेज की. अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह और क्षेत्राधिकारी रविकांत गौड़ के नेतृत्व में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर करिया पठवा पहाड़ के पीछे घेराबंदी कर 10-10 हजार रुपये के इनामी आरोपी विकास राजपूत और हनी सिंह उर्फ सुनील को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है.

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और सुरक्षा कानून की मांग जारी

जिला अधिवक्ता समिति के महामंत्री राजेंद्र तिवारी और अधिवक्ता मनीष तिवारी ने पुलिस की कार्रवाई के लिए आभार जताया, लेकिन कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मुख्य आरोपी आकाश राजपूत और अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती. अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार से अधिवक्ता सुरक्षा कानून जल्द लागू करने की मांग भी दोहराई.

पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश के लिए दो विशेष टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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