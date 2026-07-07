हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहोबा में अधिवक्ता पर जानलेवा हमला: 10-10 हजार के दो इनामी आरोपी पुलिस ने किए गिरफ्तार

महोबा में अधिवक्ता पर जानलेवा हमला: 10-10 हजार के दो इनामी आरोपी पुलिस ने किए गिरफ्तार

Mahoba News In Hindi: अधिवक्ता सतीश अवस्थी पर हमले के मामले में पुलिस ने 10-10 हजार के दो इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया. मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी और अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग.

Written By : इमरान खान, महोबा |  Updated at : 07 Jul 2026 09:34 AM (IST)
Preferred Sources

महोबा जिला न्यायालय के अधिवक्ता सतीश अवस्थी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने 10-10 हजार रुपये के दो इनामी आरोपियों विकास राजपूत और हनी सिंह उर्फ सुनील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 

हालांकि, जिला अधिवक्ता समिति ने पुलिस कार्रवाई का स्वागत करते हुए भी मुख्य आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग दोहराई है.

राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच अशोक सिंघल को याद कर भावुक हुए CM योगी, कहा- 'उनका ही सपना था कि...'

कोर्ट से लौटते समय अधिवक्ता पर हुआ था हमला

बीते 30 जून को शहर कोतवाली क्षेत्र के मुल्ला के खुडा के पास जिला न्यायालय से घर लौट रहे अधिवक्ता सतीश अवस्थी पर आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया था. पुलिस के अनुसार, वारदात के पीछे पुरानी रंजिश और आगामी ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ा विवाद सामने आया है. हमलावरों ने पहले फायरिंग की और फिर लाठी-डंडों से हमला कर अधिवक्ता को गंभीर रूप से घायल कर दिया.

घटना के बाद जिला अधिवक्ता समिति के सदस्यों में भारी आक्रोश फैल गया. वकीलों ने लगातार चार दिनों तक न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस ने शुरुआती कार्रवाई में ढिलाई बरती और एफआईआर दर्ज करने में भी देरी हुई.

घेराबंदी कर दो इनामी आरोपियों को दबोचा

पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह के निर्देश पर कोतवाली पुलिस और सर्विलांस टीम ने कार्रवाई तेज की. अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह और क्षेत्राधिकारी रविकांत गौड़ के नेतृत्व में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर करिया पठवा पहाड़ के पीछे घेराबंदी कर 10-10 हजार रुपये के इनामी आरोपी विकास राजपूत और हनी सिंह उर्फ सुनील को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है.

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और सुरक्षा कानून की मांग जारी

जिला अधिवक्ता समिति के महामंत्री राजेंद्र तिवारी और अधिवक्ता मनीष तिवारी ने पुलिस की कार्रवाई के लिए आभार जताया, लेकिन कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मुख्य आरोपी आकाश राजपूत और अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती. अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार से अधिवक्ता सुरक्षा कानून जल्द लागू करने की मांग भी दोहराई.

पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश के लिए दो विशेष टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच अशोक सिंघल को याद कर भावुक हुए CM योगी, कहा- 'उनका ही सपना था कि...'

Published at : 07 Jul 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा में अधिवक्ता पर जानलेवा हमला: 10-10 हजार के दो इनामी आरोपी पुलिस ने किए गिरफ्तार
महोबा में अधिवक्ता पर जानलेवा हमला: 10-10 हजार के दो इनामी आरोपी पुलिस ने किए गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर केस: जेब-जूतों में नोट करते थे गायब...जानें SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट की बड़ी बातें
राम मंदिर केस: जेब-जूतों में नोट करते थे गायब...जानें SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट की बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: तांत्रिक बनने की सनक में बना साइको किलर! दोस्त की कर दी बेरहमी से हत्या, अब गिरफ्तार
गाजियाबाद: तांत्रिक बनने की सनक में बना साइको किलर! दोस्त की कर दी बेरहमी से हत्या, अब गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का दो दिवसीय वाराणसी दौरा, काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, जानें- कार्यक्रम
CM योगी का दो दिवसीय वाराणसी दौरा, काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, जानें- कार्यक्रम
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
S Jaishankar In Bahrain: जिस खाड़ी देश पर ईरान ने बरसाईं मिसाइलें, वहां पहुंचा भारत, एस जयशंकर ने पीएम मोदी का दिया मैसेज
जिस खाड़ी देश पर ईरान ने बरसाईं मिसाइलें, वहां पहुंचा भारत, एस जयशंकर ने पीएम मोदी का दिया मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से लेकर चंपत राय के इस्तीफे तक क्या-क्या हुआ? जानें- पूरी टाइमलाइन
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से लेकर चंपत राय के इस्तीफे तक क्या-क्या हुआ? जानें- पूरी टाइमलाइन
विश्व
सऊदी अरब तेल पर कितना दे रहा डिस्काउंट, भारत की हो जाएगी बल्ले-बल्ले, डीजल-पेट्रोल के दाम घटेंगे?
सऊदी अरब तेल पर कितना दे रहा डिस्काउंट, भारत की हो जाएगी बल्ले-बल्ले, डीजल-पेट्रोल के दाम घटेंगे?
क्रिकेट
IND VS ENG: नेट्स में वैभव सूर्यवंशी के साथ बड़ा 'हादसा', रुक गई पूरी टीम की प्रैक्टिस, जानिए क्या हुआ
IND VS ENG: नेट्स में वैभव सूर्यवंशी के साथ बड़ा 'हादसा', रुक गई पूरी टीम की प्रैक्टिस, जानिए क्या हुआ
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 11: दूसरे मंडे पटरी से उतरी 'वेलकम टू द जंगल', जानें-11 दिनों में फिल्म ने कितना वसूला बजट
दूसरे मंडे पटरी से उतरी 'वेलकम टू द जंगल', जानें-11 दिनों में फिल्म ने कितना वसूला बजट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चंपत राय की छवि अब भी बेदाग', राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद बोले कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि
'चंपत राय की छवि अब भी बेदाग', राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक के बाद बोले कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि
ट्रेंडिंग
बेटी ने माता-पिता से छिपाया सच, जब फ्लाइट में सामने आई एयर होस्टेस बिटिया तो भावुक हुए पैरेंट्स- वीडियो वायरल
बेटी ने माता-पिता से छिपाया सच, जब फ्लाइट में सामने आई एयर होस्टेस बिटिया तो भावुक हुए पैरेंट्स
टेक्नोलॉजी
एआई पार्टनर कहीं दिल न तोड़ दे! चीन को सता रहा है डर, सरकार करने जा रही यह काम
एआई पार्टनर कहीं दिल न तोड़ दे! चीन को सता रहा है डर, सरकार करने जा रही यह काम
ENT LIVE
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Embed widget