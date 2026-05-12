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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'PM के खिलाफ इस भाषा से सहमत नहीं लेकिन...' अजेंद्र के बयान का विरोध कर अखिलेश ने BJP नेताओं को घेरा

'PM के खिलाफ इस भाषा से सहमत नहीं लेकिन...' अजेंद्र के बयान का विरोध कर अखिलेश ने BJP नेताओं को घेरा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमीरपुर सांसद अजेंद्र सिंह लोधी द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 12 May 2026 05:50 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी नेता और हमीरपुर से सांसद अजेंद्र सिंह लोधी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है. प्रयागराज दौरे पर आए कन्नौज सांसद ने लोधी के बयान से असहमति जताई. हालांकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान पर टिप्पणी की. 

अखिलेश ने कहा- राजनीति में इस्तेमाल होने वाली भाषा में मर्यादा होनी चाहिए. हमने कभी भी किसी के खिलाफ इस तरह की भाषा या व्यवहार का समर्थन नहीं किया है. जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए. लेकिन क्या आपने कभी बीजेपी नेताओं या मुख्यमंत्रियों के बयान सुने हैं?

यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि क्या आपने राज्यसभा और लोकसभा में बीजेपी सांसदों और नेताओं द्वारा दिए गए बयानों का रिकॉर्ड देखा है? हम अपने सांसद या अजेंद्र लोधी द्वारा कही गई बात का समर्थन नहीं करते. हालांकि, अगर किसी ने भावनात्मक पीड़ा में आकर कुछ कह दिया और उस दौरान अनुचित भाषा का इस्तेमाल हुआ, तो वह भाषा निश्चित रूप से सही नहीं थी.

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क्या है मामला?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी और उनके अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह मामला भारतीय जनता पार्टी (BJP) के जिला मीडिया प्रभारी सत्येंद्र प्रताप गुप्ता की तहरीर पर 11 और 12 मई की दरमियानी रात को महोबा शहर कोतवाली में दर्ज किया गया.

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हमीरपुर-महोबा सीट से सपा सांसद लोधी और उनके समर्थकों ने सोमवार को बिजली विभाग को 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें बिजली कटौती और स्मार्ट मीटरों से जुड़ी समस्याओं सहित अन्य मुद्दों को उठाया गया था. गुप्ता ने आरोप लगाया कि लोधी के सरकारी कार्यालय तक मार्च के कारण मार्ग अवरुद्ध हुआ, यातायात बाधित हुआ और सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा आई. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लोधी ने मोदी को 'राष्ट्र-विरोधी' कहा. 

Published at : 12 May 2026 05:36 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party Akhilesh Yadav Up News UP Politics Bjp
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