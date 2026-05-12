'सनातन विरोधी बयान' पर भड़के BJP विधायक नंदकिशोर, उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ शिकायत, फांसी की मांग

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और मंत्री उदयनिधि स्टालिन के 'सनातन धर्म' पर दिए गए विवादित बयान पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है. गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने इस मामले में लोनी कोतवाली में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

बीजेपी विधायक ने स्टालिन पर समाज में वैमनस्य फैलाने और करोड़ों सनातनियों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ रासुका (NSA) के तहत कार्रवाई और फांसी की मांग की है.

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पुलिस को दी गई शिकायत में क्या है?

लोनी कोतवाली पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आरोप लगाया है कि डीएमके (DMK) विधायक उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर बेहद आपत्तिजनक और निंदनीय बयान दिया है. स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कहकर करोड़ों सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. यह बयान देश की सामाजिक समरसता को बिगाड़ने वाला है.

विधायक ने पुलिस से मांग की है कि इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) की सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई सनातन धर्म के खिलाफ ऐसी भड़काऊ टिप्पणी करने का दुस्साहस न करे.

'विदेशी फंडिंग से हमला, रासुका लगाकर दी जाए फांसी'

शिकायत दर्ज कराने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक नंदकिशोर गुर्जर बेहद आक्रामक नजर आए. उन्होंने स्टालिन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, "स्टालिन जैसे लोग विदेश से फंडिंग लेकर लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं. सदन में आज तक किसी ने ऐसा बयान नहीं दिया. उसके बाप, मां और पूर्वज भी कभी ना कभी हिंदू ही थे. वह ऐसे बयान देकर देश में बवाल करवाना चाहता है."

गुर्जर ने आगे कहा, "यह इतना बड़ा दुष्ट व्यक्ति है कि यह पूरे सनातन को नष्ट करने की बात कर रहा है. जनता ने तो इन्हें पैदल कर ही दिया है, लेकिन अब ऐसे लोगों पर रासुका (NSA) लगनी चाहिए और फास्ट-ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर फांसी दी जानी चाहिए."

विपक्षी नेताओं पर भी साधा निशाना

बीजेपी विधायक ने इस दौरान अन्य विपक्षी नेताओं को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने टीएमसी सांसद सायोनी घोष और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा, "बंगाल में एक सांसद हैं सयानी घोष, जो कहती थीं कि राम की जरूरत नहीं है, लेकिन अब वह भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगी हैं. वहीं, कारसेवकों पर गोली चलवाने वाले अखिलेश यादव भी अब 'तुम रक्षक काहू को डरना' लिख रहे हैं."

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