'हर वर्ग के लोगों को...', पीएम मोदी के नए GST रिफॉर्म्स पर बोले केशव प्रसाद मौर्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (21 सितंबर) शाम 5 बजे जीएसटी की नई दरों को लागू करने से पहले राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है. वहीं पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कल सूरज निकलने के साथ ही जीएसटी बचत का उस्तव शुरू हो जाएगा.

वहीं पीएम ने कहा स्वदेशी पर जोर देते हुए कहा कि वहीं सामान खरीदें जो हमारे में बना हो वही बेचिए जो हमारे देश को इस आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगा. फिलहाल पीएम मोदी के इस संबोधन को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है. वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

पीएम मोदी के संबोधन पर केशव मौर्य की प्रतिक्रिया

आईएएनएस से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि, 'इस देश में पहले टैक्स का जाल पहला हुआ था, उसकी वजह से उद्योग जुड़ा व्यक्ति किसी न किसी समस्या का सामना करता था लेकिन पीएम मोदी ने एक देश एक टैक्स की व्यवस्था जीएसटी को लागू किया.'

वहीं आगे बात करते हुए उन्होंने बताया कि उस स्लैब में बहुत उतार-चढ़ाव था लेकिन जीएसटी के कारण लोगों की बचत हो, लोगों की खरीदने की क्षमता में वृद्धि हो इसलिए उन्होंने जीएसटी में बहुत बड़ी बचत का ऐलान कर दिया जो सोमवार (22 सितंबर 2025) से लागू किया जाएगा.

उपमुख्यमंत्री ने पीएम का जताया आभार

इस बीच मौर्य ने नए जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर पीएम का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ह्रदय से अभिनंदन करता हूं और सभी प्रदेश और देशवासियों को यह जो जीएसटी बचत उत्सव मनाने का अवसर आया है उसके लिए बधाई देता हूं.

वहीं अपील करते हुए उन्होंने कहा जो पीएम ने कहा है कि स्वदेशी ही बेचे और ही स्वदेशी खरीदे. इससे आत्मनिर्भर भारत बनने, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनने और विकसित देश और विकसित उत्तर प्रदेश बनने में देर नहीं होगी. वहीं उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का आकार इससे बढ़ेगा और इसका फायदा देशवासियों को अधिक होगा.

इसके अलावा उन्होंने बताया कि देश के हर सेक्टर और देश के 140 करोड़ लोगों के साथ हर वर्ग के लोगों को बचत होने जा रही है जिसने बीमा कराया है उसको भी बचत होगी. पीएम के इस अह्वान के साथ देशवासी पूरे आत्मविश्वास से भर गए हैं. वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने इसे ऐतिहासिक ऐलान बताया है.