'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज (21 सितंबर) शाम 5 बजे देश के नाम अपना संबोधन किया है. पीएम ने नई जीएसटी दरों के लागू होने से पहले देश को संबोधित किया है. इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश को जीएसटी रिफॉर्म्स के फायदे गिनवाए. वहीं अब इस पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है.

आजमगढ़ से सपा के पूर्व राज्यमंत्री आईपी सिंह ने पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, 'खोदा पहाड़ निकली चुहिया' वहीं उन्होंने आगे कहा कि, कुछ ऐसा ही देश के नाम प्रधानमंत्री का सम्बोधन रहा.'

आईपी सिंह ने पोस्ट में आगे लिखा, "गब्बर सिंह टैक्स को कुछ काटने-छांटने का जुमला बोल रहे थे, खुद स्वदेशी का कितना प्रयोग करते हैं उसे जनता को नही बताया." वहीं मंत्री की यह प्रतिक्रिया अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है.

वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि आयकर छूट सीमा बढ़ाने और जीएसटी सुधारों से लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी. वहीं पीएम के इस संबोधन पर समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व राज्यमंत्री आईपी सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर तीखी टिप्पणी की है.

पीएम मोदी ने स्वदेशी पर दिया जोर

पीएम मोदी ने GST 2.0 की नई दरों के लागू होने से पहले देश को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने स्वदेशी पर जोर देते हुए GST रिफॉर्म्स को लेकर बात की. पीएम मोदी ने 19 मिनट के देश के नाम संबोधन में कहा कि हर घर स्वदेशी का प्रतीक बने. उन्होंने कहा कि गर्व से कहो कि मैं स्वदेशी खरीदता हूं.

पीएम ने अपने संबोधन में देश से अपील करते हुए कहा कि हमें विदेशी चीजों से मुक्ति पानी होगी हमें वही सामान खरीदना चाहिए जो भारत में बना हुआ हो. हमें स्वदेशी के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा.

वहीं उन्होंने कहा कि हमें गर्व से कहना होगा की हम स्वदेशी ही खरीदेंगे, तभी हमारा देश तेजी से आगे बढ़ेगा और हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा. भारत का हर राज्य विकसित होगा और भारत विकसित होगा.