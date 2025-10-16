वाराणसी की सड़कों पर अब ये काम करने वालों की खैर नहीं, पुलिस-प्रशासन सख्त

वाराणसी में बढ़ते ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वाराणसी ट्रैफिक पुलिस और वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सड़कों पर वाहन चालकों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है. इसको ध्यान में रखते हुए शहर के अलग-अलग जगह पर रूट डायवर्जन, टायर किलर लगाने के साथ-साथ वाहनों की चेकिंग बढ़ा दी गई है.

नियमों की अनदेखी करना पड़ेगा भारी

वाराणसी के अलग-अलग क्षेत्र में ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अब प्रशासन द्वारा वाहनों पर सख्ती बढ़ा दी गई है. विशेष तौर पर प्रमुख त्योहारों के दौरान आमजन को इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसलिए लगातार ट्रैफिक पुलिस और वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से जनपद के अलग-अलग क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. वाराणसी के शहरी क्षेत्र में रूट डायवर्जन और टायर किलर भी लगाए गए हैं. कोई भी वाहन डायवर्जन के बीच से नहीं जा सकेगा.

इनको अनदेखा करके वाहनों को आगे बढ़ाना चालक के लिए काफी मुश्किल साबित हो सकता है. शाम के समय वाराणसी के प्रमुख चौराहे नदेसर शिवपुर चेतगंज गदौलिया सिगरा पर चेकिंग भी की जा रही है. प्रकाश पर्व दीपावली के दौरान ऐसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्तता और बढ़ जा रही है. ऐसे में प्रशासन का साफ कहना है कि नियमों की अनदेखा करके सड़कों पर गाड़ी चलाने पर सख्त कार्रवाई तय है.

बनारस के सड़क पर भूल कर भी VIP होने का रौब नहीं

संस्कृति के साथ-साथ राजनीतिक तौर पर भी बनारस बहुत बड़ा केंद्र है. बीते दिनों यहां पर विधायक मंत्री का पास लगाकर गाड़ी चलाना वाहन चालकों को महंगा पड़ गया. एक के बाद एक ऐसे तीन गाड़ियों को वाराणसी जनपद में सीज किया गया है. इसके बाद पुलिस प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर वाराणसी के सड़कों पर VIP गाड़ी के नाम पर नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी. इससे पूर्व में ही वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को भी चेताया गया है कि बार-बार कानून का उल्लंघन करने पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी.