नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद बोले- 'देश का विकास कागजों में और PM के भाषणों में जमीन पर नहीं'
UP News: संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर को हो गई, वहीं विपक्ष के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एसआईआर समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा है.
संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज (1 दिसंबर) से हो गई है, इसी बीच लोकसभा सांसद व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है. नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा "लोगों के मन में कुछ सवाल हैं जिनका सरकार को समाधान करना चाहिए और उन पर बहस से बचना नहीं चाहिए."
नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, "जनता ने उन्हें जनादेश दिया है, इसलिए उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए. जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, लोगों के मन में डर पैदा किया जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता पर हमला हो रहा है और अनुच्छेद 28, 30, 25 और 26 का उल्लंघन हो रहा है, सरकार को इन सबका जवाब देना चाहिए. अगर सरकार जवाब नहीं देती है, तो निस्संदेह विरोध प्रदर्शन होंगे."
सरकार पर लगाया वोट खरीदने का आरोप
नगीना सांसद ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि, देश का विकास या कागजों पर है या तो प्रधानमंत्री जी के भाषणों में है या मुख्यमंत्री के भाषणों में हैं, जमीन पर तो नहीं है." आरोप लगाया कि, अगर जमीन पर विकास होता तो 10-10 हजार रुपये देकर वोट नहीं खरीदने पड़ते.
बीएलओ की मौत पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब
कथित तौर पर एसआईआर के कारण बीएलओ की मौतों के मामले पर नगीना सांसद ने कहा, "लोग देख रहे हैं कि वोटों की चोरी कैसे हो रही है... जिन राज्यों में चुनाव नहीं होते, वहां एसआईआर की गति धीमी क्यों है? जो बीएलओ मर रहे हैं, वे शहीद हैं... उत्तर प्रदेश में मरने वाले 90% बीएलओ अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के हैं. इसका मतलब है कि एसआईआर के जरिए एससी और एसटी वर्ग के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है. चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए..."
